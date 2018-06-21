国资委主任肖亚庆调研中船:要求加强领导班子建设

原标题：国务院国资委主任肖亚庆调研中船集团：要求加强领导班子建设

6月20日，国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆到中国船舶工业集团有限公司调研指导工作，参观了中船集团下属中国船舶工业系统工程研究院相关实验室，听取了中船集团党组书记、董事长雷凡培关于中船集团改革发展情况的汇报，并与中船集团领导班子座谈交流。肖亚庆强调，中船集团要立足产业报国、聚焦突出主业，努力在海洋装备领域取得更多重大科技创新成果，不断开创企业改革发展新局面。

参观系统工程研究院相关实验室时，肖亚庆详细了解了该院科研创新情况，鼓励科研人员瞄准科技前沿、大胆探索创新，在重大科技攻关中施展才华、实现价值。

座谈交流期间，肖亚庆对中船集团近年来改革发展取得的成就给予肯定。他指出，习近平总书记关于建设海洋强国、发展海洋经济和海洋科研的重要指示内涵深刻、意义重大，为船舶和海洋装备制造企业发展创新指明了方向，我们要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别要深入学习贯彻总书记关于国有企业改革发展和党建重要论述，进一步提高政治站位，深刻把握中船集团在推动我国船舶和海洋装备制造行业发展、建设海洋强国中的重要地位和历史使命，按照“六个力量”的定位，增强战略定力、强化责任担当，加快建成具有全球竞争力的世界一流企业。

肖亚庆强调，要加强战略引领，坚持把企业发展战略与国家战略相结合，做好主业发展战略规划；要突出主业，不断做强做优主业；深入实施创新驱动发展战略，着力在创新体制机制上下功夫，增强企业市场活力和核心竞争力；深入推进“处僵治困”，不断加大工作力度，努力促进高质量发展；坚持党对国有企业的领导不动摇，坚持建强国有企业基层党组织不放松，紧紧围绕企业生产经营和改革发展需要加强企业领导班子建设和职工队伍建设，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证。

雷凡培对国资委长期以来给予中船集团改革发展的关心、指导与帮助表示衷心感谢。雷凡培表示，中船集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实国资委的各项部署要求，坚持质量第一、效益优先，提振精神、鼓足干劲，扎实做好党的建设和改革发展各项工作，坚定不移推动高质量发展，全力建设具有全球竞争力的世界一流企业，努力为实现强国梦、强军梦作出新的更大的贡献。

国资委有关厅局负责同志、中船集团党组全体成员以及集团总部有关部门负责人参加调研。

来源：“中船集团”（微信公众号）

责任编辑：余鹏飞