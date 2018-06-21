台军未来臂章或抹掉万里长城 新臂章设计者是谁？

原标题：是谁抹去了长城？

台军未来臂章有可能抹掉“万里长城”。

在台军中，有一支部队被称为“长城部队”，因为它的臂章是万里长城，它成立于南京，参加过抗战古北口战役，创下以少击多的辉煌战绩，不过，最近台军官方媒体的一则报道却让人不禁联想，这支部队是不是要消失了。

台师大日前举办的一场展览引起关注。据台湾联合新闻网20日报道，其中“中华民国陆军徽章”展区陈列了由“心战大队”叶姓中尉研究设计的“国军新式臂章概念图”，重新设计了60个陆军单位臂章。岛内军媒披露称，该中尉觉得现行臂章图案较为复杂，且各层级间的区隔不明显，因此在设计新臂章时，利用形状符号及颜色区分出每个层级，如“司令部”形状为六边形，军团级为倒三角，联兵旅级为盾形，兵科属性则运用简约且具代表性的图案呈现。

新臂章设计（来源：“青年日报”）

“陆军司令部”称，陆军现行各部队团体臂章于2007年核定，是按单位辉煌历史及光荣传统设计的，旨在激发官兵的责任感与荣誉心；叶姓军官提出的设计概念，陆军表示尊重并纳入将来臂章研改参考。

不少网民质疑“这意味着政策风向吗？”称“国军”上世纪五六十年代的臂章设计非常具有价值和意义，除了承袭传统历史外，更有各单位的特色，为什么要丢弃历史？还有人认为，部队臂章可以微调，但不该乱改，“难道那些长城或秋海棠图案，都要废止吗？”

据了解，台陆军第6军团、第8军团以及海军陆战队的臂章，至今都是之前中国秋海棠地图的形象，机步234旅的臂章则有万里长城图案，被称为“长城部队”。“长城部队”由蒋介石命名，其盾形徽章的主体是万里长城古北口雄踞于青山之上，“青天白日满地红”旗飘扬在蔚蓝天空，目的在于激励军人勿忘长城古北口战役，随时为整军备战而努力。

“长城部队”臂章

臂章“去中国化”也引发军人的不满。有退役将领称，“我父亲有长城部队的臂章，所以到陆军看到长城部队就有亲切感，队徽臂章不宜轻易更动，因为它代表的是前人的战功，让后人有认同感及效仿榜样。这就是军史教育，反对随意更动”。

新臂章设计者（来源：“青年日报”）

来源：环球时报、环球网

责任编辑：刘德宾 SN222