中纪委用世界杯谈风气:别因坏了规矩而吃“红牌”

原标题：中纪委机关报这样谈论世界杯

正在俄罗斯进行的世界杯足球赛牵动了全球亿万观众的心。今天（6月21日），《中国纪检监察报》刊登了文章《“红牌”的意义不仅仅是惩罚》，其中谈到世界杯G组的哥伦比亚与日本的小组赛。

在这场比赛里，“开场不到3分钟，哥伦比亚后卫卡洛斯·桑切斯面对日本队的反击，在己方禁区内手球，被主裁判红牌罚下。日本队香川真司打入了在本届世界杯的首粒进球。”这样的进球对对手心态的影响是巨大的，最终，哥伦比亚不敌日本队。

《中纪委机关报》在文章里谈到了“规则”的重要性——“关于禁区内手球的判定，国际足联有明确规则。如果被当值主裁认定为故意手球，犯规方不但送给对方点球的大好机会，还意味着要被罚下一人，在接下来的比赛中以10人对阵11人，代价不可谓不惨重。无规矩不成方圆，足球比赛规则是参与者必须共同遵守的。参加比赛，就必须承认和遵守，在规则框架下展现自身的技术与水平”。

值得注意的是，讲究规则不只体现在一场足球赛上，也在现实工作尤其是党员干部的行为里应当得到更多的重视。正如上述文章最后总结道：“实践已然证明，小到一场足球比赛、一次交通通行、一个单位的管理，大到社会事务的处理、经济的运行、国家的治理，都不能没有规则。。。。。。”

事实的确如此。中纪委网站也多次发文谈及规则的问题，“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，不仅要强调“明规则”的重要性，也要消除各种类型的“潜规则”。2016年1月，中纪委网站发布文章《“破除潜规则，根本之策是强化明规则，以正压邪”》，其中也提到：“破除潜规则，根本之策是强化明规则，以正压邪，让潜规则在党内以及社会上失去土壤、失去通道、失去市场。全党上下，任何一级组织、任何一名党员和干部都要严格遵守党的组织制度和党的法规纪律，对党忠诚，光明磊落，公道正派。”

2016年3月，《中国纪检监察报》也谈及“法治营养不良，助推潜规则滋长”，其中讲到规则意识不明确对“腐败亚文化”的影响：“腐败亚文化滋生蔓延，有法不依和执法的变通、任性是重要原因，根子在干部。如果干部不受纪法的约束，不能运用法治思维做出公正决定，甚至处处想着腐败一把，民众则会迎合这种倾向，腐败亚文化也就有了滋长的土壤。”

对于“潜规则”的破除对改善官场风气意义重大。这不仅反映在中央的反腐工作部署里，也在地方的廉政建设和政治风气的改善工作里发挥了重要作用。比如，十八大后，山西省一度发生的“塌方式腐败”引起了外界的高度关注，如何修复山西省的政治生态和为政环境，就成了一件很重要的事情。经过一系列反腐行为和规则的制度建设后，太原市某位乡镇党委书记曾表示：“以前逢年过节，把大部分心思和精力都放在了迎来送往上，送什么、送多少、怎么送……很费心劲，把人愁得够呛，也累得够呛。现在好了，过节很轻松，身体也好多了。”

毕竟，风清气正了，群众才会安心、放心。在世界杯足球赛上吃红牌，影响的只是比赛的结果。但党员干部若在工作因为坏了规矩而吃了“红牌”，则势必要遭到党纪国法的惩处。

责任编辑：余鹏飞