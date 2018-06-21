原标题：说好的，“英法联军”巡航南海呢？

或许没来，或许来了，但是静悄悄来的。

去年就传出消息，英国要派它的新航母“伊丽莎白女王”号，到南海巡航。英国当时的国防大臣迈克尔·法伦说这个消息的时候，还特别强调“不会受中国的限制”。

后来，后来，就传出“伊丽莎白女王”号漏水的消息。而迈克尔·法伦也因为被曝出曾把手放在女记者大腿上，辞职了。

再后来，是今年6月初在新加坡开的香格里拉对话会，美国防长马蒂斯起劲渲染中国南海“军事化”，英法两国防长跟着宣称，要派军舰到南海“转圈圈”。英国人又说，“要让中国军队不会再无视英国的海上力量”。

怎么说呢？“英法联军”确实是个挺刺激人的词。160年前，“英法联军”是一对强盗，正在中国的土地上烧杀抢掠，给中国人留下一段屈辱的记忆。但时移世易，今天所谓的“英法联军”，也只能是个打酱油的了。靠无谓的挑衅不被无视，其实根本是不必要的。

不过，刀哥还是很想看看，今天“英法联军”在南海巡航的样子。说是上周来，刀哥等了一周，没看到相关的消息。

或许没来，或许来了，但是静悄悄来的。

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来了吗

先重温一下，英法防长之前的表态吧。里面有不少很有意思的信息。

在香会上，法国防长帕尔丽宣称，法国海军一个特混舰队与英国军舰及直升机，将很快前往新加坡访问，随后预计将出现在南海“特定区域”。

帕尔丽还绘声绘色地说，“我们可能会遭遇中国海军警告驱离。在某个时候，无线电会发出一个严厉的声音，告诉我们驶离领海，但我们的指挥官会平静地回答，这里是国际水域，我们依据国际法航行”。

英国国防大臣加文·威廉姆森本月初登上停靠在新加坡的英国军舰，他说，“我们认为各国应该遵守商定的规则，但这被一些人忽视了，破坏了和平与繁荣。”

刀哥听出来了，这是在给中国扎针儿啊。

威廉姆森

威廉姆森还表示，英国今年已向亚太地区部署了3艘军舰，就“航行自由”的重要性发出“最强烈信号”。英国媒体称，英国部署3艘军舰到亚太，过去数十年来实属首次。

但是，从香格里拉对话会结束到现在，刀哥没有看到媒体公开报道过中国海军在南海警告驱离英国或者法国的军舰。

刀哥仔细检索了最近的国际媒体报道，发现之前有消息称英法两国军舰计划在6月中旬在南海联合巡航，除2艘法国舰船、2艘英国23型护卫舰——“萨瑟兰”号和“阿尔盖”号，还有1艘“海神之子”号船坞登陆舰。

看来，英法军舰有可能真是“蹭”着南海的边边走。

另外，法国8月将在东南亚举行大型军演，有空军参与。刀哥觉得，这又是一波“蹭热度”。

英法的小心思，并不复杂。

美国现在正大力推动“印太战略”，英法两国在这时候对外高调宣称进行所谓的“南海巡航”，一方面显示自己“并未沦落到地区国家”的地步，刻意展示大国的形象；另一方面也是向美国表态，以维护四处漏风的大西洋联盟。

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存在感

为什么这么怕“被无视”？

因为对自己的实际分量，英法心里都是清楚的。

西方联盟最近几次在利比亚、叙利亚的军事行动，英法都是配角，完全依赖美国的军事支持。欧洲国家军事力量面临的难题，一是投入资金不足，二是武器更新慢、依赖美国。

要继续扮演全球性军事力量，海军当然是最据指标意义的军事力量。可是，最近几十年来，无论法国还是英国，都呈下降趋势。

比如，法国“红宝石”级核潜艇的完好率现在仍然保密。但早在2014年公开的完好率数据仅为46.2%，可能现在还达不到这一水平。

法国空军150架不同型号的“幻影”-2000战机 ，完好率在32.9%至41.7%之间。其中不算可携带核武器的“幻影”-2000N，其完好率不明。

法国海军如今只剩下“戴高乐”号一根独苗。由于航母每年都有固定的部署时间和在港修整时间，所以法国海军每年都有至少半年的时间无航母可用，相当于只有半个航母。

除了航母外，法国还有3艘“西北风”级两栖攻击舰。在航母“休假”的时间里，法国海军倒是可以利用两栖攻击舰，在一定程度上确保自己的海空力量存在。

相比之下，英国由于海军装备情况恶化，在2017年就陷入了没有一艘多用途潜艇能够立即出海的境地。

6艘45型驱逐舰虽然号称是英国皇家海军的“骨干”，但去年有80%时间都待在码头内。

这些驱逐舰很金贵，1艘就要10亿英镑，但由于多次在波斯湾出现故障，仅维修费就需要好几百万英镑。所以，英国方面认为延缓一点也没事，有些可能到2020年才展开维护修理。

在这种情况下，2017年有2艘45型驱逐舰根本没出海。虽然“邓肯”号驱逐舰去年出海执行任务的时间最多，但仍在码头内待了197天。而从今年1月至3月，“勇敢”号、“无畏”号与“卫士”号这3艘驱逐舰都没离开过港口。

英国皇家海军的新航母——“伊丽莎白女王”号如今还在美国，解决“有母没机”的问题。由于“伊丽莎白女王”号预定搭载美国生产的F-35B垂直短距离起降战斗机，没有舰载机，航母的战斗力基本就是空白。

英国目前共拥有15架F-35B战机，多数仍在美国受训。

如果从实力上来说，无论是新型水面战斗舰艇的数量，还是潜艇的数量，甚至未来航母的数量，中国都已经超过英国和法国。

连一些西方媒体都承认，英国和法国的舰船，与中国海军的大型舰船相比，基本已经老旧且装备不佳。如果太平洋地区发生严重军事冲突，这些舰船不堪一击。

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何必呢

可想而知，这样的“英法联军”，并不会让中国军队感受到什么威胁。但中国人在意的是，他们对中国的态度，至少在南海问题上，跟着美国一起，对中国指手画脚。

其实是不必要的。英法都在大西洋，离南海万里之遥。英法包括美国所托辞的南海航行自由，从来就没有受到干扰。中国也是南海航行自由的强大保障。如果英法要做一场秀给美国看，中国没义务陪，不过，也不必反应激烈，可以从容对待。

英法在内的欧洲，现在是很难保持从容的。美国在贸易问题上就像“拿枪顶着欧盟的太阳穴”进行谈判，其蛮横让欧洲领导人感到震惊。G7开成了非常6+1，大西洋联盟面临前所未有的分裂。欧洲既反感美国的霸道自私，又不能摆脱对美国在安全等方面的依赖，纠结，纠结，真是纠结啊！

不难看出，越是这样的情况下，英法越是应该和中国搞好关系。在南海搞什么军事巡航，何必呢！有点替英法臊得慌。

来源：补壹刀（buyidao2016）

执笔人：胡一刀

责任编辑：刘德宾 SN222