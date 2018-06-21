中科院测定我国首个北回归线坐标点 位于云南蒙自

原标题：中科院授予云南首个北回归线坐标点

央视新闻移动网6月21日消息，中国科学院天文研究机构21日在云南红河州蒙自市碧色寨，测量并认定我国首个北回归线坐标点。在我国，北回归线穿越台湾、广东、广西、云南四地。夏至这天正午，在北回归线上的地区将会出现“立竿无影”的有趣现象。

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