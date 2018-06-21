中科院测定我国首个北回归线坐标点 位于云南蒙自

原标题：中科院授予云南首个北回归线坐标点
央视新闻移动网6月21日消息，中国科学院天文研究机构21日在云南红河州蒙自市碧色寨，测量并认定我国首个北回归线坐标点。在我国，北回归线穿越台湾、广东、广西、云南四地。夏至这天正午，在北回归线上的地区将会出现“立竿无影”的有趣现象。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 白宫报告称中国“经济侵略”
- 【 军事 】 出鞘：中国如何在东非之角战略布局胜...
- 【 财经 】 潘石屹:有的行业赚不了多少钱 还挺烧...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 张卫健发文否认吸毒被带走：我好的很
- 【 科技 】 通达系退出丰巢 顺丰菜鸟或暗战加剧
- 【 教育 】 全国31省市近12年高考各批次分数线
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有