原标题：设立国家级新节日，哪里说了算

撰文|周宇

今天上午最大的新闻应该算是我们又多了一个新节日：经党中央批准、国务院批复，自2018年起将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。

在国务院官方网站中国政府网挂出这则消息的同时，国新办关于“中国农民丰收节”的发布会正在举行，农业农村部部长韩长赋在发布会上透露出这个节日最大的几个特点。

首先，这是第一个在国家层面专门为农民设立的节日。其次，这个节日是在习近平主持召开的中央政治局常委会会议上审议通过的。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，十八大后，国家层面设立了不少新的纪念日或者节日，而过中央政治局常委会的，这是头一个。

那么设立一个节日或纪念日，都要走哪些程序？

伴随重要法律而生

再仔细说下本次设立的“中国农民丰收节”。韩长赋在发布会上也说到，“设立一个节日，由中央政治局常委会专门审议，这是不多见的。”

对于这个特别的“程序”，韩长赋认为：

充分体现了以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视，对广大农民的深切关怀，是一件具有历史意义的大事，是一件蕴涵人民情怀的好事。

据政知君不完全统计，十八大后，国家层面新设立的节日、纪念日有9个。不同的情况，程序不同。

其中有一类是与相关重要的法律有关，或直接在法律中体现，或之后经全国人大常委会通过。

例如2015年7月1日实施新的国家安全法中，第十四条规定，将每年的4月15日定为全民国家安全教育日。第七十六条也提出要求，国家加强国家安全新闻宣传和舆论引导，通过多种形式开展国家安全宣传教育活动。

国家宪法日也是类似的情况。2014年10月23日，党的十八届四中全会通过《关于设立国家宪法日的决定》，即将召开的全国人大常委会紧急加了议程，保证在11月1日召开时可以以立法的形式确认。否则等到下次常委会，就要错过当年的12月4日这一天。

之所以一定是12月4日，因为中国现行的宪法在1982年12月4日正式实施，设立“国家宪法日”是法律界由来已久的呼声。

有关民族荣辱历史的，全国人大常委会审议

2014年2月，十二届全国人大常委会第七次会议召开。这次会议中两个重要的议程，是审议通过了有关确定中国人民抗日战争胜利纪念日和设立南京大屠杀死难者国家公祭日的两个议案。

毫无疑问，这两个日子跟之前的完全不同，事关民族和国家的荣辱、历史。

具体操作流程，是由全国人大常委会委员长会议提出，最终由全国人大常委会审议通过生效。

最终，9月3日被确定为中国人民抗日战争胜利纪念日，12月13日被确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

时任全国人大常委会委员长张德江对此表示：

全国人大常委会以立法形式确立这两个纪念日，集中反映了中国人民的共同意志，表明了中国人民坚决维护国家主权和领土完整的坚定立场，表明了中国人民反对侵略战争、捍卫人类尊严、维护世界和平的坚定立场。

两个纪念日确定后，依照全国人大常委会的决定，每年将隆重地举行法定的、国家层面的纪念和悼念活动。

部委提出，国务院批准

另外还有一些特别设立的日子是由部委向国务院提出，经国务院批准通过的。这种情况十八大后至少有4次。

2016年3月8日，国务院批复了工信部、国防科工局关于设立“中国航天日”的请示，同意从2016年起，将每年4月24日设立为“中国航天日”。

2016年11月25日，国务院批复了中国科协、科技部《关于建议设立“全国科技工作者日”的请示》。

2017年4月，国务院批复了国家发改委关于申请设立“中国品牌日”的请示。

2017年11月，国务院批复了原国家卫计委关于申请设立“中国医师节”的请示。

本次“中国农民丰收节”的设立，也属于这种情况，由农业农村部向国务院提出的。

责任编辑：余鹏飞