西安南大街建行着火 有人现场造谣直接被警察带走

[今晚南大街建行着火 有人现场造谣直接被警察带走]晚8点左右，西安南大街中段路东建设银行突然着起大火。初步了解起火原因楼外搭设的脚手架着火，火势蔓延至建行整栋楼的整个外立面。截止10时许，现场已无明火。有人涉嫌造谣惑众被警察带离：晚10点多，南大街火灾现场，两位警务人员将一年轻男子带离。据其中警务人员介绍，该男子用手机拍摄视频，同时解说“有不少死者尸体”，警方已将其手机暂扣，同时将人带往南大街派出所接受进一步调查。（各界导报社官微）

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