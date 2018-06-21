给武长顺送金条美金的商人获刑 检举其他贪官立功

原标题：给武长顺送金条美金的商人获刑

撰文 | 李北 编辑 | 庄立人

日前，中国裁判文书网公布了一份《孙贺明、万森控股集团有限公司单位行贿二审刑事判决书》，已被判死缓、终审监禁的天津市政协原副主席、公安局原局长武长顺的部分案情得以披露。

判决书显示，为了获得武长顺的帮助，天津商人孙贺明向武长顺行贿了人民币、美金、金条等共计647万余元。

武长顺被判死缓终身监禁

2017年5月27日，河南省郑州市中级人民法院公开宣判天津市政协原副主席、公安局原局长武长顺贪污、受贿、挪用公款、单位行贿、滥用职权、徇私枉法一案宣判，法院决定对武长顺执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

根据法院查明的事实，武长顺利用担任天津市公安交通管理局局长、天津市公安局副局长、局长、天津市政协副主席等职务上的便利，通过其实际控制的公司非法占有公共财物共计人民币3.42亿余元；为他人谋取利益，直接或通过其亲属先后多次收受他人财物共计折合人民币8440万余元；挪用公款人民币1.01亿余元归个人使用，进行营利活动。

武长顺为使其实际控制的多家公司获取不正当利益，直接或指使上述公司人员向多名国家工作人员行贿，共计折合人民币1057万元。武长顺在担任天津市公安局副局长、局长期间，滥用职权，对他人采取刑侦措施，损害他人合法权益，情节特别严重；徇私枉法，接受他人请托，包庇犯罪嫌疑人，使之未被追究刑事责任。

商人给武长顺送金条美金

天津万森投资有限公司于2012年7月18日注册成立，法定代表人为孙贺明。2013年7月更名为天津万森投资集团有限公司，同年12月9日更名为万森投资集团有限公司，2014年2月27日更名为万森控股集团有限公司（以下简称万森公司）。

2013年5月至2013年12月，万森公司董事长孙贺明让时任天津市公安局长、政协副主席的武长顺对万森公司在借款、开发房地产项目等事宜上提供帮助。武长顺利用职务上的便利、职权或地位形成的便利条件，为万森公司的借款、开发房地产项目等事宜提供了帮助。2013年至2014年期间，孙贺明通过刘某先后二次送给武长顺人民币600万元；孙贺明又在武长顺家中、天津市公安局办公室等地送给武长顺13万美元和价值人民币29.5万元的金条10根，以上共计折合人民币647.815万元。

一审法院认定万森控股公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三百万元；孙贺明犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年十个月。

揭发他人受贿认定为立功

宣判后，孙贺明上诉到郑州中院，孙贺明认为自己具有揭发他人犯罪的重大立功情节，请求对其减轻或免除处罚。

政知圈（微信ID：wepolitics）查询了一下发现，孙贺明主动揭发的是天津市财政局财政资金管理中心原主任傅庆军。目前，傅庆军已经被检方提起公诉。

因此，在二审中，郑州中院也对这一部分进行了确认。不过郑州中院认为，检举揭发的他人犯罪不属于可能判处无期徒刑以上刑罚的，依法不构成重大立功，孙贺明的检举行为应认定为立功。

郑州中院认为，被告单位万森公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿；孙贺明作为直接负责的主管人员，为单位谋取不正当利益，直接实施行贿行为，其行为均已构成单位行贿罪。原判认定万森公司、孙贺明犯单位行贿罪的事实清楚，证据确实充分，定罪准确。孙贺明揭发他人犯罪，经查证属实，其行为构成立功，可从轻处罚；万森公司已将罚金全部交纳，可对孙贺明酌情从轻处罚。

郑州中院最后撤销了郑州市金水区法院一审对孙贺明的量刑部分，孙贺明犯单位行贿罪，改判其有期徒刑1年零10个月。

责任编辑：余鹏飞