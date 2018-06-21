赵克志：深入开展打击非法集资犯罪专项行动

新华社北京6月21日电国务委员、公安部部长赵克志21日在全国公安机关2018年打击非法集资犯罪专项行动部署推进会上强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、全国金融工作会议精神，增强“四个意识”、提高政治站位，坚持底线思维、强化责任担当，深入开展打击非法集资犯罪专项行动，坚决打赢防范化解金融风险攻坚战，努力为维护国家政治安全、经济安全和社会稳定作出新贡献。
赵克志要求，要在各级党委政府的领导下，坚持稳中求进工作总基调，突出重点、精准实策，高效查处一批重特大案件，集中清理一批违法犯罪网站，坚决遏制非法集资等涉众型经济犯罪的高发势头，为打赢防范化解金融风险攻坚战奠定坚实基础。要坚持分类处置、有序推进，统筹抓好打击涉众型经济犯罪和维护社会稳定工作，切实保护广大群众合法权益，努力实现政治效果、社会效果和法律效果的统一。要加强组织领导，狠抓责任落实，确保专项行动取得实效。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 白宫报告称中国“经济侵略”
- 【 军事 】 出鞘：中国如何在东非之角战略布局胜...
- 【 财经 】 潘石屹:有的行业赚不了多少钱 还挺烧...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 张卫健发文否认吸毒被带走：我好的很
- 【 科技 】 通达系退出丰巢 顺丰菜鸟或暗战加剧
- 【 教育 】 全国31省市近12年高考各批次分数线
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有