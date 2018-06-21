赵克志：深入开展打击非法集资犯罪专项行动

新华社北京6月21日电国务委员、公安部部长赵克志21日在全国公安机关2018年打击非法集资犯罪专项行动部署推进会上强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、全国金融工作会议精神，增强“四个意识”、提高政治站位，坚持底线思维、强化责任担当，深入开展打击非法集资犯罪专项行动，坚决打赢防范化解金融风险攻坚战，努力为维护国家政治安全、经济安全和社会稳定作出新贡献。

赵克志要求，要在各级党委政府的领导下，坚持稳中求进工作总基调，突出重点、精准实策，高效查处一批重特大案件，集中清理一批违法犯罪网站，坚决遏制非法集资等涉众型经济犯罪的高发势头，为打赢防范化解金融风险攻坚战奠定坚实基础。要坚持分类处置、有序推进，统筹抓好打击涉众型经济犯罪和维护社会稳定工作，切实保护广大群众合法权益，努力实现政治效果、社会效果和法律效果的统一。要加强组织领导，狠抓责任落实，确保专项行动取得实效。（完）

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