中国拒收洋垃圾后 全球将有上亿吨塑料垃圾待解决

原标题：中国拒收“洋垃圾”后 全球将有上亿吨塑料垃圾等待解决
参考消息网6月22日报道 台媒称，中国大陆2017年宣布不再进口“洋垃圾”后，一份研究指出，未来12年内全球会有超过1亿吨的塑胶垃圾待解决。
据台湾“中央社”网站6月21日援引彭博社报道，根据美国佐治亚大学研究人员所做的一份联合国全球贸易分析，结论认为到了2030年，估计会有1.11亿吨的塑胶垃圾待掩埋或回收。
研究指出，连同每个人所用的瓶子、袋子与食物包装袋，截至2017年塑胶累积产量达83亿吨，每年甚至会有100万吨的塑胶制品非法流通，100万吨这个量很难具体形容，大约相当于62.1万辆特斯拉Model3汽车，而世界上全部7亿支iPhone总共才约10万吨。
报道称，全部的塑胶制品有近五分之四是送垃圾场掩埋或流入自然环境，仅十分之一会被焚化。每年会有数百万吨流向海洋，破坏海滩、污染北太平洋。人们生产出的全部塑胶制品只有9%被回收，而仅在2016年，中国大陆就进口了约740万吨。
报告表示，尽管规模不若中国大陆，但像印度、越南、马来西亚已进口更多塑胶垃圾；越南近期还因装载塑胶垃圾的船只阻碍到港口而暂停进口。
研究人员表示，自从1950年代初开始大量生产塑胶制品以来，每年产量已从约200万吨，暴增至2015年的3.22亿吨，目前塑胶制品产量远超过人们能有效处理的量，且预期供给需求只会更多，令人忧心目前的回收率恐将难以维持。
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