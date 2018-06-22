中印领导人会晤有啥成果 中国驻印度大使揭秘

来源：中国驻印度大使馆

原标题：中国驻印度使馆主办“后武汉时期中印关系研讨会”

6月18日，中国驻印度使馆与印度中国研究所、印度工商联合会、印度外事记者协会、南亚外国记者俱乐部合作举办题为“后武汉时期：中印关系愿景与速度”研讨会。驻印度大使罗照辉、印国家转型委员会秘书长康德出席开幕式并发表主旨演讲。使馆嵇蓉参赞主持，大使夫人江亦丽博士、李碧建公使、朱晓红、李柏军、文钧、李亚、张建新、孙戈、周余云、孙灿、陈炳煌参赞等出席。四川大学副校长晏世经、中国现代国际关系研究院胡仕胜所长、北京大学王栋、清华大学李莉等中方学者，以及两国政、商、媒各界人士和多国驻印使节共300余人参加。印主流媒体到场报道。

此次研讨会是在中印领导人武汉非正式会晤和青岛上合峰会会晤后举办的，旨在解读会晤成果，调动印各方积极性，形成推动落实领导人共识，支持中印关系的良好氛围，并为中印关系未来发展前景献计献策。研讨会为期一天，分开幕式，以及战略、经济、人文三个组别进行。

罗大使说，我刚从青岛返印。6月9日，习近平主席和莫迪总理在上海合作组织青岛峰会期间举行了双边会晤。这是两位领导人过去四年来第14次会面。他们讨论的重点是落实41天前武汉非正式会晤达成的共识。

作为上合组织新成员，印度和巴基斯坦为青岛上合峰会的成功举办作出贡献。特别是莫迪总理短时间内两次到访中国。他不久前在新加坡香格里拉对话会上发表演讲，就中印关系发出了积极信号。我们对此表示赞赏。

罗大使介绍了青岛会晤成果。两位领导人同意明年举行第二轮非正式会晤。这是青岛会晤最重要的成果。中国国防部长、公安部部长将分别访印，边界问题特别代表会议将于年内在北京举行。中印外长不久将共同主持两国首次高级别人文交流机制会议。

中国将从印度进口更多的糖、非巴斯马蒂大米和药品，以减少贸易不平衡。两位领导人提出2022年双边贸易达到1000亿美元的目标。印度同意为中国银行在孟买设立分行提供便利。双方同意共享有关跨境河流的水文资料，加强包括孟中印缅经济走廊在内的地区互联互通项目合作。双方决定从阿富汗公务员联合培训项目开始，推进在阿富汗的“中印+”合作。

习近平主席在会晤时再次提到了宝莱坞电影“摔跤吧爸爸”，还提及另外两部在中国热映的电影“巴霍巴利王2”和“起跑线”。他是宝莱坞电影的超级粉丝。

罗大使说，青岛会晤事实上是武汉非正式会晤的延续。武汉会晤开创了两国领导人交往的新模式，是两国关系史上具有重要意义的里程碑。

武汉会晤增进了两位领导人的“化学反应”和个人友谊。习主席告诉莫迪总理，在他过去五年的任期中，只有两次在北京以外接待外国领导人，两次都是接待莫迪总理。第一次是2015年在西安，武汉是第二次。莫迪总理深受感动。

武汉会晤中，两位领导人共举行7场活动，时长达9小时，其中四次是“一对一”会晤，包括东湖泛舟、湖边散步、品茗和参观博物馆。

战略沟通、会晤、交心对话很重要。同样重要的是落实共识，将领导人的个人友谊传递至民间，并为此采取更多切实行动。

罗大使阐述了中印关系的重要意义。从双边关系角度看，中印是搬不走的邻居。我们是全球人口最多、最大的发展中国家。中印有着悠久的友好交往史，同时也有悬而未决的边界问题。中印双边关系是多层面、复杂的，需要特别的关注与呵护。

从两国国内发展角度看，中印都处于发展经济、深化改革、推进现代化进程的关键阶段。中国特色社会主义进入新时代，中国人民正在奋力实现“中国梦”。印度也提出了“新印度”愿景。在此过程中，两国都需要良好的外部环境。我们有必要加强发展战略对接，分享治国理政经验。

从全球角度看，近年来以中印为代表的发展中国家群体性崛起势不可挡，在急剧变化的世界中为“东方的崛起”作出重要贡献。在当前反全球化和保护主义抬头的背景下，中印作为新兴大国，面临着守成大国的压力。中印需协调立场，既应对与守成大国关系，又探索两个同时崛起的相邻新兴大国相处之道。

罗大使用五个C概括中印关系发展的优先领域，即沟通、合作、接触、协调、管控。

第一，战略沟通。变革是我们所处时代的关键词。世界在变，中国和印度也在变。在变化的世界里，中印如何共存，如何看待对方发展，如何判断彼此意图，是迫切需要领导人战略引领的关键问题。

除了非正式会晤，两国领导人同意通过电话交谈、书信往来、会见等多种方式加强战略沟通。今年7月，习主席和莫迪总理将在南非金砖峰会期间进行会晤，同时有望在11月阿根廷G20峰会期间再次会晤。我们还要加强两国政府、军队和立法机关交流。

我们应当积极考虑签署“中印睦邻友好合作条约”。中方在10年前就已向印方提交了草案。值得注意的是，在上合组织框架下，已有类似条约。

第二，经济合作。中国前总理朱镕基先生曾经说过，“印度软件世界第一，中国硬件世界第一，中印结合，就是世界第一” 。在中国的北方城市临沂，有100多名印度工程师在这里的一家软件工业园工作。他们有自己的餐馆、寺庙和社区。

中国是印度第一大贸易伙伴。去年双边贸易额达844亿美元。800多家中国企业在印投资兴业，为印创造了10余万个就业机会。

中方无意寻求对印贸易不平衡。今年3月，中国商务部长钟山访印期间，来自中国的贸易代表团在印度购买了价值24亿美元的商品。我们鼓励印度企业参加今年11月在上海举行的首届中国国际进口博览会。令人惊讶的是，迄今只有4家印度公司决定参加进口博览会。我们呼吁印度政府和工商界更积极地参与进来，以实际行动共同解决贸易不平衡问题。

我们愿与印谈判自贸协定，以进一步扩大贸易关系。事实上，中印早在10年前即已完成自贸协定可行性研究。我们鼓励双方在工业园区和高铁等重大项目上开展合作。中方企业已为印方完成德里至金奈的高铁预可研。我们建议印方积极考虑修建德里至阿格拉高铁试点项目。

互联互通是另一项需优先推进的领域。我们期待与印方加快推进孟中印缅经济合作建设。本月晚些时候，亚洲基础设施投资银行将在孟买召开年会。迄今为止，印度是亚投行最大的资金受益国。

第三，人文交流。中国云南民族大学是印度以外第一家颁发瑜伽硕士学位的高校。云南大理大学目前有540多名印度在校留学生。印度在华留学生总数超过2万名。由200人组成的印度青年代表团将于下月初访华。

我们应充分发挥高级别人文交流机制作用，加强影视、体育、旅游、博物馆、青年等领域交流。我们将继续推动宗教交流，并安排印度香客赴中国西藏神山圣湖朝圣。

四是加强国际与地区问题上协调。武汉会晤期间，莫迪总理向习主席介绍了印度“邻国优先”的外交政策以及“世界大同”理念，这与习主席“周边是首要”、“构建人类命运共同体”的理念十分相似。

中印关系的重要性已超越双边范畴。我们有广泛的共同利益，面临共同挑战。我们要加强在上海合作组织、金砖国家、二十国集团框架下的合作，携手应对挑战，推进全球经济一体化、自由贸易、多极化发展。我们要继续推进“中印+”合作。

印度、巴基斯坦均已成为上合组织成员。希望将来能够在这个框架内举行中印巴领导人会晤。

五是妥善管控分歧。中印是近邻。邻居之间存在分歧是很正常的。我们要扩大合作，缩小分歧。当然，这并不意味着忽视分歧。我们正在探讨边界问题早期收获，在边界制定建立信任措施，防止类似洞朗的事件再次发生。回头看，假设去年洞朗事态升级，会给双边关系带来什么影响？我们对此难以想象。我们都清楚，两国承受不起类似洞朗事件再次发生的后果。

边界问题是历史遗留下来的，双方要通过边界问题特代会议机制，找到彼此都能接受的解决办法，同时积极建立信任措施，维护边境地区和平与安宁。

罗大使最后说，中印关系属于我们大家。我们应相向而行，共同努力，让“龙象共舞”、“1+1=11”的愿景早日实现。希望大家能在小组讨论中调动头脑风暴，分享真知灼见，使今天的研讨会取得成功。

康德说，印中是世界重要经济体，两国关系对本地区乃至世界具有重要影响。两国二十六亿民众共同面临发展问题，中印合作成果不仅惠及两国人民，更将惠及全球七十亿民众。双方应增进政治互信，促进经贸与投资合作，在人工智能、区块链等前沿科技领域开展创新合作。同时加强人文交流，促进旅游、影视、汉语教学等领域合作。印国家转型委员会愿为中印关系发展贡献力量。

第一分组讨论中，与会人士认为，中印关系复杂程度远超其他大国关系。武汉会晤在中印关系史上具有里程碑意义，标志着中印关系重回正轨。双方应当落实好领导人会晤共识，加强战略沟通，相向而行，视彼此为伙伴而非对手，妥善管控分歧，加大在国际与地区问题上的合作，不断丰富两国关系内涵。

第二分组讨论中，大家认为，去年在双边关系遭遇波折的情况下，双边贸易额逆势上扬，显示两国务实合作潜力巨大。双方应采取切实措施，加大企业相互投资，缓解贸易不平衡，推动两国经贸合作成为两国关系发展的稳定器和助推器。

第三分组讨论中，大家认为，中印友好交往历史悠久，文化相近，人文交流基础良好。两国建立高级别人文交流机制恰逢其时。双方应用好这一机制，进一步加强在智库、高校、媒体、旅游、体育、电影等领域交流与合作，夯实两国友好民意基础。

最后总结发言阶段，印度中国研究所所长康特大使表示，两国领导人近期两次会晤成果丰硕，为中印关系未来发展指明了方向，令人振奋。双方应落实各项共识，整合发挥现有机制作用，增进互信，管控分歧，确保中印关系健康稳定发展。

研讨会现场气氛热烈，与会嘉宾与观众答问互动。大家纷纷表示，此次活动是一次真正的“头脑风暴”，为关心与支持中印关系发展的各界人士提供了平台，有利于集思广益，为开创中印关系新局面贡献智慧与力量。研讨会结束时，与会人员高呼“印地秦尼巴依巴依”（印中是兄弟）的口号，将活动推向高潮。

责任编辑：桂强