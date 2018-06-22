北京民政局：“见义勇为好市民”落户可积20分

原标题：“见义勇为好市民”落户可积20分

本报讯（记者 王斌）北京青年报记者昨天下午从北京市见义勇为权益保护工作新闻发布会上获悉，目前本市共确认见义勇为人员1685人，其中有488人被评选为“首都见义勇为好市民（荣誉市民、模范群体）”，非京籍占比53.28%，为260人。市民政局相关负责人介绍，这些获得“首都见义勇为好市民”荣誉称号的人员，可在北京市积分落户申报时积20分。今年年底，本市将启动新一届“首都见义勇为好市民”评选表彰工作。

今年6月15日上午10时50分，在朝阳区西坝河附近，一名男性犯罪嫌疑人持刀抢劫一女事主，女事主呼救，被过路群众发现后，犯罪嫌疑人逃离现场。此时，路过此处的蔡文岁、张少康、周凡凡听到呼救声后，一路追赶歹徒，期间发生激烈搏斗，最终将嫌疑人控制。在搏斗过程中，蔡文岁、张少康被扎伤，随后两人被周围热心群众迅速送至附近医院进行救治。获悉此事后，朝阳区民政局迅速启动了见义勇为行为确认紧急工作预案。6月18日上午，朝阳区民政局相关工作人员来到医院，为蔡文岁、张少康、周凡凡颁发了北京市见义勇为人员证书、奖章和奖励金。

据市民政局相关负责人介绍，截至目前，本市共确认见义勇为人员1685人，除关系已转出的外地人员、病故人员外，现有1385人。北京市对见义勇为人员已经建立了系统的抚恤优待体系。

据介绍，本市每三年开展一次“首都见义勇为好市民（荣誉市民和模范群体）”表彰工作，表彰本市见义勇为事迹特别突出的人员。目前已累计举办11届评选表彰活动，总共评选表彰488人，其中本市户籍228人、非京籍260人。这些获得“首都见义勇为好市民”荣誉称号的非京籍人员，可在北京市积分落户申报时积20分。今年年底，本市将启动第12届评选表彰工作，经区人民政府推荐，由市人民政府决定授予相关荣誉称号。

此外，对于本市户籍见义勇为人员，可免费乘坐本市公共汽（电）车、城市轨道交通，免费参观游览市区博物馆、公园等。对符合条件的见义勇为人员家庭，优先纳入保障性住房配租、配售范围；见义勇为伤残人士中失能和高龄人员作为服务保障对象可入住市属养老机构。

责任编辑：桂强