人民日报：改革开放是深刻革命 绝不能靠吹拉弹唱

原标题：做新时代的改革者（人民论坛）

改革开放40年之际，人们都在从不同的角度审视和思考。悠悠万事，用人为大。改革再出发，关键还是人。新时代的改革行稳致远，需要一大批与时俱进的改革者。

“一条心”的改革者。众人一条心，黄土变成金。面对“动奶酪”的改革，有的人半心半意，常常说起来重要，做起来次要；对别人要求坚决，改到自己头上时则退缩，改革的蓝图往往写在纸上、停在嘴上，甚至走不出会议室、落不了地，总是悬在半空；个别人三心二意，甚至假心假意，表面在改，暗地里打着小算盘，甚至找退路、寻他路，心思用在了歪门邪道上……改革最重要的是同心同向、同频共振，真正心往一处想，劲往一处使，话往一处说，事往一处办；最需要一心向党、一心为民、一心改革的人，最需要能够横下一条心，能够豁得出去的人。

“一股劲”的改革者。现在有些干部有一种松劲心理，有的人开始有“歇歇脚”“喘喘气”的想法，总想躺在成就簿上睡会儿觉，甚至在鲜花和掌声里飘飘然；有的人觉得改革越往前走，难度越大、风险越多，于是开始放缓乃至停下脚步来左右观望，因畏难或怕担责而变得缩手缩脚、畏首畏尾，“懒得改”“改不动”成了一些人的心理羁绊。改革开放是一场深刻革命，绝不可能靠“吹拉弹唱”、轻轻松松获得成功，特别是进入深水区之后，滚石上山、闯关夺隘，逆水行舟、过滩涉险，越是这个时候越需要“一股气”，一股一抓到底、一以贯之、一往无前的劲，一股“为着解决困难去工作、去斗争”的精气神。

“一手牌”的改革者。改革开放是大事业，手里没几把刷子不行，后备箱里工具不多更不行。面对专业化水平越来越强、精细化程度越来越高的改革开放，决不能“心中一团火，脑中一团麻，工作一团糟”，捉襟见肘，心有余而力不足。改革开放的深化，要求各级干部手里既捏着政策法规这张“王牌”，口袋里又装着专业知识这些“硬牌”；既身怀看家本领和核心竞争力，又具有广博知识；既有硬功夫，又有软招数，真正成为高素质专业化复合型的人才。

“一身正”的改革者。做人不成功，做事成功是暂时的；而做人成功，做事不成功也是暂时的。一个想在改革开放中大显身手、干一番事业的人，得先堂堂正正、干干净净做人。过去有少数人毛病不少，有的表面做好事，底下做坏事；有的既搞改革，又捞好处；有的甚至当面做人，背后做鬼，结果人生归零、事业清零，落个竹篮打水一场空。“一身正气洁如雪，两袖清风不染尘。”一身正，便是一身正气、一生正派，肩膀硬、腰杆直，既不搞歪门邪道，又敢同不良习气斗争，不做伪君子，不当两面人。“其身正不令而行，其身不正虽令不从。”一身正气的改革者充满人格魅力，既能带头干，又会带着干，团结更多的人一起奋斗、一同前行。

正如习近平总书记所言：“当前，改革在很多领域突入了‘无人区’”。做新时代的改革者，以“一条心”合众力，“一股劲”闯难关，“一手牌”解难题，“一身正”聚人心，我们定能在改革“无人区”闯出一条成功之路。

责任编辑：桂强