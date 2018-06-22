人民日报海外版：不走封闭僵化保护主义的回头路

原标题：不走封闭僵化保护主义单边主义的回头路

经济全球化已成为不可逆转的时代潮流。2017年以来，全球经济出现了稳定向好态势，但世界经济增长依旧乏力，贸易保护主义、孤立主义、民粹主义等思潮不断抬头，世界和平与发展面临的挑战越来越严峻。6月21日，在会见出席“全球首席执行官委员会”特别圆桌峰会外方代表并座谈时，习近平主席呼吁国际社会携手共商、共建、共享，走改革开放、创新发展之路，不要走封闭僵化、保护主义、单边主义的回头路。中方愿同世界各国一道，携手构建人类命运共同体。

不走封闭僵化、保护主义、单边主义的回头路，答案就在这次峰会的主题里——“开放·合作·共赢”。

开放，应该永不停歇、追求质量。人类社会发展的历史告诉我们，开放带来进步，封闭必然落后。对外开放是中国发展的关键一招。中国向世界打开大门、实行改革开放已有40年历史。当年，中国对经济全球化也有过疑虑，对加入世界贸易组织也有过忐忑。但中国认准了融入世界经济的历史大方向，敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳，最终创造了今天的发展成就。40年里，中国发生了巨大的变化，中国经济持续高速增长，7亿多人实现联合国标准的脱贫。过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。眺望新征程，我们对改革开放更加有信心。就在21日会见巴布亚新几内亚总理奥尼尔时，习近平还提出共同建设开放型亚太经济。

合作，应该团结互助、共迎挑战。人类是一个利益、责任、命运共同体，我们必须风雨同舟，携手前行。世界命运应由各国共同掌握，国际规则应由各国共同书写，全球事务应由各国共同治理，发展成果应由各国共同分享。审视当下，世界经济虽然开始回稳，但内生动能不足的顽疾并未消除，“新平庸”的风险依然存在，近年来还出现不少贸易保护主义、孤立主义等“逆流”。面临新形势，迎接新挑战，变革还是守旧，开放还是封闭，前进还是后退，人类面临着新的重大抉择。我们不能一遇到风浪就退回到港湾。“逆流”越是汹涌，“逆风”越是强烈，世界就越应该团结互助，坚持拓展互利合作，拒绝自私自利、短视封闭，不断做大合作“蛋糕”，开拓合作新领域。

共赢，应该面向未来、携手并进。国际社会是一个地球村，不应搞零和博弈。面对形势的发展变化，经济全球化在形式和内容上面临新的调整，各国都需要主动适应全球产业分工调整变化。40年来的改革进程，中国取得巨大发展成就的同时，世界也从中国的发展中受益。世界应当增进对中国文化、对中国共产党执政的认识和理解。经济全球化是不可逆转的历史潮流。中国坚定支持全球化并反对贸易保护主义。中方的“一带一路”倡议符合时代要求。过去5年来，“一带一路”倡议充分挖掘各方潜力，为沿线地区带来发展和繁荣，增强沿线国家人民的参与感、获得感，造福了沿线各国人民。“一带一路”不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。展望未来，中方将在创新智造、绿色发展、全球治理等领域与各方加大交流、合作，达到互利共赢，取得更为务实成果。（作者卢泽华为本报编辑）

《 人民日报海外版 》（ 2018年06月22日 第 01 版）

责任编辑：桂强