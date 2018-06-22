这位台湾老人刚过80岁大寿 却被郝柏村称小朋友

原标题：这位台湾富商的后人，受到蒋经国器重，当过国民党主席，还是沟通两岸的“关键先生”

据媒体消息，中国国民党前主席吴伯雄21日离开台湾前往甘肃参加2018（戊戌）年公祭伏羲大典，之后来沪参加2018年沪台论坛。这一沪台论坛非彼沪台双城论坛，它是由上海市政府参事室与台湾《旺报》共同主办，聚焦两地经济、产业、社会等议题。

就在离开台北前两天，吴伯雄与夫人刚过完80岁大寿，在那场蓝营大佬云集的寿宴上，即将百岁的地区前行政机构负责人郝柏村称赞“小朋友”吴伯雄是“年轻一代的楷模”，他说：“台湾和中国人的前途是一致不可分的。”

沟通两岸的特使角色

仔细回顾两岸关系这30年，就可以发现吴伯雄当得起郝柏村的赞誉。

如果说蒋经国是1987年台湾重启两岸交流的决策者，那么时任当局内政部门负责人的吴伯雄，就是政策的主要执行者。那年9月16日，蒋经国在国民党中常会上宣布开放老兵回乡探亲，吴伯雄在10月15日代表当局行政机构宣布细则，一年一次，一次3个月。

1987年11月2日是老兵回乡登记的第一天，有人拄拐杖、有人坐轮椅，等候队伍长达数公里。直到30年后，回忆起当年这一幕，吴伯雄仍然心潮澎湃：“我那天跑去看，吓坏了，满满的都是人啊。我们觉得做了非常正确的决定，基于人道伦理的立场，开放了探亲。”

再快进到2000年，台湾当局实现首次政党轮替。由于执政的陈水扁当局拒不承认两岸同属一中，海峡之间的对抗升级，急需第二条沟通管道。

当年11月下旬，吴伯雄以国民党副主席的身份，借出席在福建龙岩举行的世界客属恳亲大会之机前往大陆参访，此行赴广州黄花岗与南京中山陵拜谒，还与国务院副总理钱其琛、海协会会长汪道涵等会面。这不仅是吴伯雄首次踏上大陆的土地，更是国民党退往台湾后，国共两党高层的第一次公开接触，为之后2005年胡锦涛与连战握手、两党实现机制性协商埋下了伏笔。

之后吴伯雄与中共领导人还有两次重要会晤。2008年5月28日，也就是在台湾当局实现第二次政党轮替后8天，吴伯雄代表台湾地区领导人马英九，并以国民党主席的身份，与胡锦涛总书记实现了首度会谈。吴伯雄告诉胡锦涛，台湾的主流民意期待两岸关系走向善意互动，期盼两岸在“九二共识”基础上搁置争议、追求双赢，希望中断多年的两岸协商尽快恢复。之后，两岸关系开启了最好的8年。

另一次是2013年6月13日，吴伯雄以国民党荣誉主席的身份，首次会晤了习近平总书记。在《人民日报》通稿中特意提到，习近平在会见中高度评价吴伯雄具有深厚民族情怀和振兴中华的使命感，为促进两岸关系发展作出了重要贡献，并请他转达对马英九的问候。

在两岸关系出现重大转折时，吴伯雄愿意当沟通两岸的特使角色，说他是两岸关系的“关键先生”，或许也不太过分。

之后几年，吴伯雄身体欠佳，不再穿梭两岸间。2014年，海协会会长陈德铭在访问台北的时候，还特意去看望吴伯雄，并带去习近平与俞正声的问候。

“最和气”的国民党主席

能够成为两岸都接受的沟通管道，除了吴伯雄本人坚持“九二共识”以及在国民党内资历老之外，还因为他善于沟通、处世圆融等风格。

这个特质在波谲云诡的台湾政坛非常重要，借此吴伯雄在岛内摸爬滚打40多年一直屹立不倒，连对手都尊称他一声“伯公”，被认为是“最和气”的国民党主席。

吴伯雄是非典型国民党人。首先，与老一代国民党大佬以外省人为主不同，吴伯雄是地地道道的本省人。1939年出生的吴伯雄是桃园县名门之后，家族世代从商，积累了大量产业。曾有媒体认为，吴伯雄脾气好，就是来自于商贾世家的和气生财之道。

此外，吴伯雄的伯父死于“二·二八”事件，因此吴伯雄有着“二·二八”遗属的标签，他本人也一度远离台湾政治，但最终还是审时度势选择与当局合作。1968年，得益于蒋经国重用本省人的方针以及家族势力，29岁的吴伯雄当选台湾省议员，33岁当选桃园县县长，开始步入政坛。之后，受到蒋经国器重的吴伯雄，先后担任烟酒公卖局局长、内政部门负责人、台北市长等要职。

还有一件事情很能说明吴伯雄的谦让性格。1994年他想再进一步，角逐当年进行的首届台湾省省长选举。然而，在地区领导人李登辉更中意宋楚瑜的情况下，吴伯雄没有死磕到底，而是退出竞选。同年底，为了表示补偿，李登辉安排吴伯雄担任领导人办公室秘书长。虽有竞争之意，但能衡量局势，明智选择退让，这也让他在台湾人心中赢得了“做事但不求位置”的美誉。

这种务实态度让吴伯雄活得颇为潇洒。相比起同一辈的新党主席郁慕明、亲民党主席宋楚瑜还在政坛一线打拼，吴伯雄早已退居“二线”，虽然贵为国民党荣誉主席，他也已经很少再介入党务。不过，他在2008年担任党主席时的秘书长吴敦义，如今也已经是国民党的当家人了。

在吴伯雄80岁寿宴上，吴敦义前来捧场并交谈甚欢。不知道吴伯雄再度来大陆参访，会带来海峡对岸的哪些信息，给两岸关系注入哪些能量，外界也拭目以待。

责任编辑：桂强