美媒：胡萝卜大棒未能如预期影响中国 西方很失望

原标题：美媒：多边秩序中，北京应是什么角色？

美国《国家利益》网站6月20日文章，原题：没有改革及与中国的合作，国际体系将难以维系 在华盛顿，人们越来越形成一种共识，认为试图把中国融入多边国际秩序的努力失败了。学者称，胡萝卜和大棒都未能如预期般影响中国。此类言论反映了西方专家的失望。那种认为中国会搭上美国领导的秩序，在经济和政治上出现转变的主张破产了。但实际上，这种幼稚想法本来就行不通。中国太强了，不可能被动接受这种方式；中国也太大了，经历了几百年“屈辱”，太想重回其应有的位置。此外，国际秩序本身的分裂也绝非中国的错。今天，真正的问题很复杂：美国期待一个日益强大的中国在塑造目前受冲击的多边秩序中充当什么角色？

自上世纪70年代末改革开放后，中国对战后秩序变得更加支持。中国也加入了几百个重要组织，比如联合国、世界贸易组织等。中国逐渐增加对多边活动和规范的直接或非直接的支持，并承诺在全球治理中发挥更大作用。中国在某些领域表现得支持力度较大，比如积极参与国际经济管理、维和以及应对全球安全威胁。总的来说，中国在冷战后时代的行为基本上是支持国际体系的。而对国际秩序的某些方面，中国始终都是持反对意见，比如对以支持人道主义价值为名的单边军事干涉——然而，在这方面，并非只有北京一个反对。更广泛地讲，中国的疑虑总体上并不触及国际秩序的最核心规则。

过去30年来，中国在国际上的行为总体上是支持多边秩序的，但近年来中国显得咄咄逼人。北京的转变一定程度上反映了一个现实，即中国与美国之间的国力差距缩小，加剧了两个大国的战略竞争。但是，中美竞争不可避免不等于不能同北京为共同的国际秩序进行合作，也不等于这种合作没有潜在价值。当前全球体系经受巨大考验，就共同关切寻求与中国的合作必不可少。与中国合作，美国及其盟友和伙伴也能帮助塑造一个多边体系，最终为美国带来更大的影响力。

在此过程中，美国可以寻求机会参与中国所领导的机构，对扩大中国参与美国及其盟友所领导的机构表现出灵活性。

中国的倡议，比如亚洲基础设施投资银行和“一带一路”也可以成为美国参与和改变相关标准及制度的机会。类似的，华盛顿可设法确保中国在西方国家创立的相关组织中具有公平的话语权。一个简单的事实是，没有起码的中国默许，基于规则的国际秩序就不可能生存。改革不可避免，这样才能解决北京的关切，使中国的利益与国际秩序相关。（作者蒂莫西·希斯、迈克尔·马扎尔，乔恒译）

责任编辑：张玉