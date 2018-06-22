吕秀莲爆蔡英文用尽力量打压她:民进党让我丢脸

原标题：吕秀莲爆蔡英文用尽一切力量打压她

吕秀莲。（图片来源：台湾《联合报》）

中国台湾网6月22日讯 据台湾《中时电子报》报道，前台湾地区副领导人吕秀莲和民进党说bye bye后，直指蔡英文用尽一切力量打压她。她呼吁民进党人讲真话：治台不能当大小姐。她甚至直言，赖清德、蔡英文都乱了套，用人不当、用人失当是关键！

吕秀莲称，蔡英文用尽一切力量打压她！从2014市长选举到年底的党内初选，就是不让她有任何机会，民进党已失去党德党魂。吕甚至不满说，民进党在蔡英文带领下，已失去了“民主进步”的本质。

吕秀莲直言，“现在的民进党让我觉得丢脸！”哪一个民主政党不容许党员有投票权？当民进党的党公职都同额竞选，还有什么力量可以推动党的进步？现在的民进党中央掌权者，还有谁曾为台湾民主奋斗过？

她指出，“行政院”各“部会”的功能已大幅弱化，民众不是骂赖清德就是骂蔡英文，“部会”首长太轻松了嘛，为何不让“部会”首长都动起来？“立院”为什么不这样监督？整个都乱了套，用人不当，用人失当，“部会”首长都不必负责任。吕秀莲还说，当蔡英文还在说，我们20年来是最好的时候，不知她是看错资料，还是幕僚都不知道情况根本不是这么一回事，当领导人最起码的是不要看错资料，不要解读错误。

吕秀莲接受专访时被问到她非常适合扮演“无任所大使”的角色，没想到吕秀莲脸色一沉说：“我绝对不会受聘！”（中国台湾网 李宁）

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