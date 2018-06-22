中央政法委秘书长:确保2020实现公共监控全域覆盖

原标题：陈一新：守护人民安宁的“千里眼”——“雪亮工程”

6月21日，中央政法委召开“雪亮工程”建设工作视频会，总结前期工作，研究部署下阶段“雪亮工程”建设。

“雪亮工程”，即公共安全视频监控建设联网应用工程，2016年经中央批准，由中央政法委、国家发展改革委牵头，公安部等有关部门共同参与组织实施，目标是建设“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控系统，以提高社会治安防控信息化、智能化水平，有效保护人民群众生命财产安全。

中央政法委秘书长陈一新在会上强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，以更高政治站位、更优质量标准、更严纪律要求，把“雪亮工程”建成守护人民安宁的“千里眼”，为推进社会治理现代化和平安中国建设作出更大贡献。

下面，长安君就与大家一起跟随陈一新的讲话“亮点”，走进“雪亮工程”。

一、新成效

近年来，各地各有关部门按照中央政法委的部署要求，扎实推进“雪亮工程”建设，取得了阶段性成效。

全国已建成省级信息资源交换共享总平台18个、省级综治平台20个，所有省级单位、353个地市级单位实现了综治与公安视频资源的互联互通。

各地将“雪亮工程”应用于维护国家安全、重点行业安全监管、治理突出治安问题等领域，把视频信息应用于基层党建、智能交通、生态保护、精准扶贫、民生服务等方面，发挥了明显效用，特别是运用“雪亮工程”信息资源，破获了一批严重侵害人民群众生命财产安全的恶性刑事犯罪案件，预防遏止了一批重大公共安全事件。“雪亮工程”的效用日益显现，被誉为事关国家安全保障能力的战略工程、建设更高水平平安中国的基础工程、满足人民美好生活需要的民生工程。

二、新认识

党中央高度重视“雪亮工程”建设。习近平总书记亲自审定的《关于实施乡村振兴战略的意见》，明确将“雪亮工程”列入其中。

要以更高政治站位认识和把握“雪亮工程”建设，进一步增强责任感和紧迫感。

——“雪亮工程”是事关国家安全保障能力的战略工程。实践表明，加快“雪亮工程”建设，推进公共安全视频监控建设联网应用，有利于织密国家安全防控网，防范打击暴力恐怖活动、民族分裂活动，提高维护国家安全工作预见性、前瞻性。

要牢固树立总体国家安全观，从维护国家政治安全的高度，充分认识加快“雪亮工程”建设的重大意义，进一步增强思想自觉和行动自觉。

——“雪亮工程”是建设更高水平平安中国的基础工程。“雪亮工程”视频信息数据与人工智能技术的深度融合，能够实现信息动态感知、数据精准分析、业务智能辅助，为科学决策指挥、高效打击犯罪、精准防控风险提供了无限可能。

深入推进“雪亮工程”建设，有利于推动社会治理与现代科技的深度融合，更好发挥视频数据资源在决策指挥、治安防控、侦查破案、应急处置等方面的强大优势，推动平安中国建设向更高水平迈进。

——“雪亮工程”是满足人民美好生活需要的民生工程。“雪亮工程”建在人民群众身边，守护人民群众安宁，服务人民群众生产生活。随着我国社会主要矛盾发生历史性变化，安全已经成为人民群众美好生活的“必需品”，人民群众对公共安全、人身安全、财产安全、信息安全和环境安全的要求更高。

要坚持以人民为中心的发展思想，把“雪亮工程”建设与网格化服务管理有机结合起来，使保护人民、服务人民的能力更强、效果更佳，让人民有更多的安全感、幸福感、获得感。

三、新部署

坚持机制创新、管理创新、技术创新相融合，以更优质量标准，部署推进“雪亮工程”建设，进一步提高先进性和实效性，确保到2020年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标。

实现目标的路径是推进“四化”：

——积极推进基础建设集约化。公共视频监控系统建设是“雪亮工程”建设的基础环节。要加强统筹协调，着力解决目前城乡不同步、区域不平衡、新旧不兼容问题，提高基础建设集约化水平。

加大城乡统筹力度。农村地区视频监控系统和各级交换共享平台建设是“雪亮工程”建设的突出短板。要加快农村公共区域、城乡接合部视频监控建设，进一步提高农村视频监控覆盖率、完好率、联网率。要推动“雪亮工程”纳入智慧城市建设规划，同步设计、同步推进，逐步实现统一平台、统一联网，统一建设、统一运维。

加大区域统筹力度。对于广大城乡社区和老少边穷等欠发达地区，要以补点扩面、提高覆盖率、大力发展联网为主要工作，加快基础设施建设。对于发达地区，要充分运用数据挖掘、智能预警、北斗导航等前沿科技，加快推进集成应用。

加大新旧统筹力度。对历史上已经建成的视频监控设备，要探索建立统一的运维管理平台，有效解决技术标准不统一等问题。对新建设施设备，要选用安全可控、先进可靠的国内主流技术产品，确保技术领先性和应用前瞻性。

——积极推进联网共享一体化。强化顶层设计和协调推动，分级整合视频资源，促进点位互补、网络互联、平台互通，真正做到下活“一盘棋”、织好“一张网”、惠及“亿万人”。

着力推进标准对接。执行统一体系下的技术标准与规范要求，统一接口和共享模式，提升兼容性和可扩展性。

着力推进系统对接。推动地方各级公共安全视频图像信息交换共享平台建设，实现与各级综治中心、公安机关联通共享，促进各有关部门视频资源的全面联通接入。

着力推进机制对接。按照统筹需求、分级管理原则，建立健全跨地区、跨部门公共安全视频图像信息共享应用机制、安全使用审核制度，做到主责机关及共享利用单位的权限分级管理、公共安全与专属资源的区别对待。

——积极推进实战应用智能化。深入挖掘“雪亮工程”的潜藏价值，以用促建、以用促管、以用促联，更好服务人民、服务社会。

提高运用效能。探索运用多维数据画像、智能布防查控、集群深度打击等战法，推动战斗力转型升级和跨越提升。

拓宽运用领域。主动服务社会治理，探索视频图像信息在生态建设与保护、安全生产、防灾减灾和精准扶贫等领域的应用，确保应用效能最大化。

挖掘运用功能。依托大数据技术，强化对海量信息的关联分析、碰撞比对，提升预测预警预防能力，提高精准打击、整体防控水平。

——积极推进运维管理科学化。按照“谁建设、谁管理、谁维护”的原则，从技术、法律、管理等方面采取有效措施，确保“雪亮工程”全时可用、全程可控。

更加注重后期运维。充分发挥市场作用，拓宽多元投资途径，引导社会力量参与建设、运营、服务。要发挥监理、检测、认证等第三方专业机构的作用，提高运维规范化水平。

更加注重安全防护。推动建设分层安全体系，加强网络安全传输、系统安全保障、重要信息安全管理等技术手段建设，确保重要视频图像信息不失控、敏感视频图像信息不泄露。

更加注重依法推进。加快推进立法工作，规范公共安全视频监控系统的建设、联网和应用。

更加注重人才支撑。健全人才引进和培养机制，推进职业培训和评价工作，不断加强公共安全视频监控系统管理队伍和应用人才队伍建设。

四、新要求

以更严纪律要求，组织实施“雪亮工程”建设，进一步推进制度化和规范化。

具体要做到“四个强化”：

——强化领导责任。

各地要积极争取党委政府支持，推动把“雪亮工程”建设摆到重要位置，纳入经济社会发展规划，为深入推进“雪亮工程”建设提供保障。

各级党委政法委一把手要把“雪亮工程”建设抓在手上，既要当好指挥长，也要当好“施工队长”，亲力亲为协调解决遇到的难题，确保项目建设顺利推进。

——强化融合联动。

各级党委政法委要充分发挥牵头作用，建立跨部门协调机制，推动各相关部门分工负责、密切配合，共同推进“雪亮工程”建设。

各有关部门要按照“谁主管、谁负责”的原则，结合自身职能，主动承担相应工作。

坚持条块结合、上下结合、专群结合，充分调动各层级、各方面、各单位的能动性和创造性，形成共建共治共享的良好格局。

——强化资金监管。

把加强资金监管工作贯穿建设全过程，确保项目优质、资金安全、干部廉洁。

坚持专款专用，努力做到建设资金全程公开、透明、可追溯，特别是对中央预算内补助资金的使用要定期检查，把“雪亮工程”建设成为廉洁工程。

——强化督导检查。

各级党委政法委要加强督察工作，既督任务、督进度、督成效，也察认识、察作风、察责任，及时发现短板、纠正偏差，努力使难点变亮点、问题变成效。

中央政法委副秘书长陈训秋主持会议，公安部副部长侍俊和国家发展改革委有关负责人分别讲话。

责任编辑：张义凌