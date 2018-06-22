全国“打黑办”变“扫黑办” 4位副国级“坐镇”

原标题：全国“打黑办”变“扫黑办”，高层如何“打个样”？

撰文 | 孟亚旭



全国“扫黑办”领导成员昨日全部亮相。

20日，在北京召开了一个非常重要的会议——全国扫黑办主任会议。这个会议无论内容还是阵容都值得关注。

先来说个背景。

今年以来，高层不断释放“扫黑除恶”的信号。1月中共中央、国务院下发《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，2月公检法司联合发布“最后通牒”，要求黑恶势力主动投案自首。

之后，各地公安也陆续收网，一批涉黑犯罪分子也陆续被宣判。

高层的领导架构也于近日被披露。

“打黑办”变身“扫黑办”

20日召开的全国扫黑办主任会议的新闻稿，公布了“扫黑办”的领导架构：

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，公开报道中，这是全国“扫黑办”主任的首次开会。在“扫黑办”之前，有一个“打黑办”。



来说说这个“打黑办”。

打击黑恶势力在中国政治场域并不少见。

“自2000年以来，只有2003年5月至2006年1月没有开展全国性的专项斗争。”《瞭望东方周刊》曾这样表示。

2006年2月22日，中央政法委召开全国打黑除恶专项斗争电视电话会议，时任中央政治局常委、中央政法委书记罗干出席，部署行动。

之后，中央成立了打黑除恶专项斗争协调小组，并设立全国“打黑办”。

当时为了打黑，还发动老百姓举报。

据当时媒体报道，打黑除恶举报电话公布短短十几天，就接到举报电话上千个，反映涉黑涉恶犯罪和其他刑事犯罪的占70%。举报线索的电话分别从山东、四川、山西、上海、广东、河南等地打进。

一把手升格

由“打”改为“扫”，可以追溯到今年1月高层下发的《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》。



当时官媒新华社曾发文分析称——

过去“打黑”强调点对点打击黑恶势力犯罪，这次“扫黑”是从夯实党的执政根基、巩固执政基础、加强基层政权建设、维护国家长治久安的角度，在更大范围内，更全面、更深入的扫除黑恶势力，不但要打击犯罪，还要打击违法行为。

不过，“打黑办”和“扫黑办”的差别也不仅仅是在字面儿上，前者的主任是公安部副部长，而后者的主任，则是中央政法委秘书长。

副主任也不同。

2010年1月，全国打黑办曾开过一个新闻通气会，当时有4位副主任露面，即：

时任中央政法委综治督导室主任胡增印

时任最高法刑三庭庭长高憬宏

时任最高检察院侦查监督厅副厅长黄海龙

时任公安部刑侦局副局长廖进荣

虽然和“打黑办”阵容相比，都有公检法三方人员参与其中，但“扫黑办”的副主任，分别是最高法副院长、最高检检委会专职委员以及公安部副部长。

4位副国级“坐镇”

升格的，不仅仅是“扫黑办”。



“某某办”往往是“某某领导小组”的日常办事机构，我们有很多“某某领导小组”的议事协调机构，扫黑除恶工作当然也不例外。

在“扫黑办”阵容公布前大概一个月，全国扫黑除恶专项斗争领导小组会议召开，外界通过新闻报道也获悉了该小组的强大阵容。

这个小组，有郭声琨、赵克志、周强、张军4位副国级“坐镇”，副组长覆盖了公检法三家的“一把手”。



政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，之前“打黑除恶协调小组”的5位副组长都是所在部门副职，而这次公检法均直接由正职“一把手”出任。

足见高层重视。

“打个样”

除了阵容，这次召开的全国扫黑办会议本身也值得关注。



媒体报道称，陈一新主持了这次会议，他强调要推动“五大问题”，即不平衡、不持续、不统一、不衔接和不协同的问题。

倒推回来就是说，要开展三年的扫黑除恶斗争，存在各地不平衡、时间不持续、办案不统一、侦办案件与查处“保护伞”不同步等问题。

陈一新在提到不衔接问题时特意要求：

“要集中梳理、挂牌督办一批背后有腐败嫌疑的重大涉黑涉恶案件，推动完善政法机关和纪检监察机关线索移送、反馈机制，从制度上实现侦办涉黑涉恶案件与查处‘保护伞’同步进行。”

划重点：“有腐败嫌疑”和“保护伞”。

提到“保护伞”，来说一下刘涌案。

刘涌曾是大红大紫的沈阳巨商，该案因牵涉到沈阳市高官的腐败窝案而在2001年被媒体广泛关注。



2002年4月，刘被铁岭市中院一审判处死刑

2003年8月，辽宁省高院二审改判死缓

2003年10月，最高法罕见提审该案

2003年12月，刘涌被执行死刑

据《检察风云》报道，该案最直接的保护伞有三个人，沈阳市检察院原检察长刘实是他的干爹，沈阳市和平区劳动局原副局长高明贤是他的干妈，沈阳市中院原副院长焦玫瑰是他的情妇。此外，刘涌的弟弟还是和平区公安分局的探长。

不过，即便到了现在，在高层重重高压下，黑恶势力的保护伞依旧存在。

《新华每日电讯》今年5月就有一则报道，称村霸和基层政权关系依旧“千丝万缕”，执法人员也存在对自身安全的顾虑：

有的基层工作人员表示，乡镇、县城就这么大，地方黑恶势力想掌握谁在办什么案子，并不是什么难事。如果执法人员不受黑恶势力干扰、不听说情人打招呼，依法对村霸进行处理之后，个人未来的事业发展甚至家人的安全等，都将面临风险。 这也直接导致了个别乡镇、县区派出所干警从“执法者”变成了“调解员”。

不少基层干部希望，中央有关部门能加强办案指导，给基层“打个样”。对一批背后有腐败嫌疑的重大涉黑涉恶案件挂牌督办，或将是个开始。

资料 | 《检察风云》 新华网 北京青年报 人民网等

责任编辑：张义凌