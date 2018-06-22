原标题：彭丽媛到四川凉山州考察艾滋病防治情况
21日，世界卫生组织结核病/艾滋病防治亲善大使彭丽媛深入地处大凉山腹地的昭觉县艾滋病抗病毒治疗中心、乡卫生院、民族小学、幼教点，考察当地艾滋病防治和关爱教育工作情况，并亲切慰问受艾滋病影响家庭。
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