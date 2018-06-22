福建厦门市公安局长林锐升任公安部部长助理

原标题：厦门市公安局长升任公安部部长助理

来源：“长安街知事”微信公众号

长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，福建省厦门市副市长、公安局长林锐日前进京，出任公安部党委委员、部长助理。

公安部网站报道，全国公安机关2018年打击非法集资犯罪专项行动部署推进会6月21日召开，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志出席并讲话。林锐以部党委委员、部长助理身份出席会议。

林锐（左一）

2013年10月，林锐由泉州市副市长、公安局长调任厦门市公安局长，后兼任市长助理。前任厦门市公安局长王小洪于当年8月转任河南省省长助理、公安厅长，现为公安部党委副书记、分管日常工作的副部长（正部长级），北京市政府党组成员、市公安局长。

2015年5月，林锐升任厦门市副市长，晋升正厅级，继续兼任公安局长，当时他是厦门市政府班子最年轻的副市长。

就任厦门副市长后，林锐的一项重要工作就是打击电信诈骗。

厦门曾是电信诈骗的重灾区和重要策源地。2015年8月，厦门市反诈骗中心应运而生，实行“公安、银行、通讯、互联网企业”四方合署办公，“打击、止损、防范”一体化运作，收获良好成效，形成打击电信网络新型诈骗违法犯罪新格局。

林锐以副市长身份多次召集公安、金融、通讯等部门的联席会议，并一家一家进行动员，“我们在不断地给他们鼓励，共同促进这项工作的开展。”

厦门公安非常重视在宣传上下功夫，通过平面媒体、网络社交平台等媒介，多警种联动、多部门会商，打好主动宣传防范的组合拳。

林锐特别指出，以前的防骗宣传大多是口号式的，没有教民众防骗方法，“宣传要精准，至少要让10个人看了，至少5个人知道怎么回事，包括我们的宣传手法上也是不断在变，有的很简洁。”

例如，厦门总结出反电信网络新型诈骗“五不一打”宣传口诀，通过举办“草莓音乐节”，主动邀请参加音乐节著名乐队、歌手代言口诀，通过明星效应，扩大宣传效果，为民众所熟知、牢记。

广受好评的反诈骗“厦门经验”得到中央政法委和公安部的高度肯定，“厦门经验”迅速在全国推广开来。

林锐是福建闽侯人，1967年8月出生，毕业于中国人民警官大学科技系计算机及应用专业，曾在福建省公安厅工作多年，历任公共信息网络安全监察总队总队长、网络安全保卫总队总队长等职。

2011年8月，林锐出任泉州市副市长、公安局局长。他在泉州任职期间，“打黑”和“打拐”的成效在当地备受好评。

在林锐从警生涯中，与计算机和网络安全有关的业务占了大部分。到厦门工作后，他力推科技强警、精准用警、让公安执法更加规范化等工作，令市民印象深刻。同时，林锐很注重网络工作，厦门警方政务微博、微信等新媒体领域的应用也受到多方肯定。

责任编辑：张义凌