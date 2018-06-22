台当局因日航改名急眼:鼓动民众搭乘“友台”航班

原标题：日航改名 台陆委会也坐不住了：鼓励搭乘“友台”航班！

[环球网综合报道]日前，两家日本航空公司把台湾改名为“中国台湾”，让台当局急眼了。为博一个面子，台“外交部”发言人李宪章鼓动民众拒搭承认一个中国的航空公司航班。21日，台陆委会也坐不住了，发言人邱垂正宣称要“鼓励民众搭乘对台友善的国际航空公司航班”。

据台湾“中央社”21日报道，对于日航改名，邱垂正又惯性“甩锅”，延续“外交部”的风格，声称大陆“近期持续施压国际民航业者”，矮化台湾名称及国际地位，“严重干预国际民航业者营业自由”。

之后，邱垂正话锋一转，开始鼓励台民众“搭乘对台友善的国际航空公司航班”，还不忘“提醒”各国“发挥道德勇气”，捍卫企不要受大陆“恫吓”。

如此“升级”了李宪章的说法，邱垂正的此番表述还是引来了大批网友批评，“我们爱搭哪一家就搭哪一家，关你啥事？！”“（邱垂正）真没用，坐飞机前谁会考虑友台不友台？！就知道打嘴炮”，还有网友酸道“不是最爱日本吗？为啥不对日本抗议？！”

对于此次日航更名，岛内传出台日关系生变一说，厦门大学港澳台研究中心主任李非近日接受环环记者采访时表示，日本长期与台湾关系比较密切，日本一些右翼反华势力也曾给予“台独”势力支持。日本两家航空公司此次的行动，不难看出台湾人心里因此产生“为了利益将我抛弃”的失落感。李非认为，日本官方不想把和台湾的关系僵化，因此对此次改名事件也是淡化处理；台湾方面更是没有能力和日本叫板，也就只能口头抗议而已。

香港中评社发表评论认为，在美朝峰会的过程中，日本角色被淡化，若想要趁着朝鲜发展之际享有经济利益，势必要靠与中国大陆修好关系，请其居中帮忙。因此虽然蔡英文当局一再强调台日关系良好，但“日本对台政策已有所调整，近来靠向中国的态度明显”。

19日，中国外交部发言人耿爽针对航空公司改名一事也进行了回应表示，在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这是任何外国企业在华经营的最基本遵循。“我奉劝台湾当局不要再试图螳臂当车了。”

责任编辑：张玉