原标题：教育部部长陈宝生：不抓本科教育的高校不合格

“高教大计，本科为本；本科不牢，地动山摇。”21日，在成都召开的新时代全国高等学校本科教育工作会议上，教育部部长陈宝生强调，高校要回归大学的本质职能，把“培养人”作为根本任务，要调整思路，把人才培养的质量和效果作为检验一切工作的根本标准。

以本为本，是由本科教育的本质属性、地位作用决定的，以本为本，也是世界高等教育发展的共识和趋势。陈宝生指出，面对本科教育中出现的理念滞后、投入不到位、评价标准和政策机制的导向等问题，必须推进“四个回归”，也就是“回归常识”“回归本分”“回归初心”和“回归梦想”。

在谈到回归常识时，陈宝生特别强调了大学生的学业负担问题。他表示，要回归常识，就是学生要刻苦读书学习。“大学生的成长成才不是轻轻松松、玩玩游戏就能实现的。”陈宝生指出，中国大学生学习发展研究和全美大学生学习的数据调查和分析显示，我国大学课堂的挑战性和美国高校相比还是有差距，高校还存在一些内容陈旧、轻松易过的“水课”。“有人说，现在是‘玩命的中学、快乐的大学’，这种现象应该扭转。”

陈宝生指出，青春是用来奋斗的。对中小学生，要有效“减负”，对大学生，要合理“增负”。也就是说，要提升大学生的学业挑战度，适当增加课程难度，拓展课程深度，扩大课程的可选择性，激发学生的学习动力和专业志趣，把“水课”变成有深度、有难度、有挑战度的“金课”。

对大学生，要有激励，也要有约束。从评价上来讲，可以改变考试评价方式，严格过程考评，通过鼓励学生选学辅修专业，参加行业考试等，让学生把更多时间花在读书上，实现更有效地学习。

“要严把出口关，改变学生轻轻松松就能毕业的情况，真正把内涵建设、质量提升体现在每一个学生的学习成果上。”

陈宝生也指出，回归本分，就是教师要潜心教书育人。不管老师名气多大，荣誉多高，老师是第一身份，教书是第一工作，上课是第一责任。

“一些学校在评价教师时，唯学历、唯职称、唯论文，过度强调教师海外经历，国外期刊论文发表数量等，这样的‘指挥棒’不利于激发教师教书育人的积极性。”陈宝生指出，对教师教学工作的要求要硬一点，教学工作达不到平均水平，就不能晋升职称，真正将人才培养中心地位落到实处。

“不抓本科教育的高校是不合格的高校，不重视本科教育的校长是不合格的校长，不参与本科教育的教授是不合格的教授。”陈宝生最后对与会各高校指出，高校领导的注意力要首先在本科聚焦，教师的精力要首先在本科集中，学校的资源要首先在本科配置，教学条件和教学工具要首先在本科使用，教学方法和激励机制要首先在本科创新，核心竞争力和办学质量要首先在本科检验，发展战略和办学理念要首先在本科实践，核心价值体系要首先在本科确立。“我们要坚持‘以本为本、推进四个回归’，建设一流本科教育。任务很重，拜托大家。”（科技日报记者 张盖伦）

来源：科技日报

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