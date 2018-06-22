北青报社评：“中国农民丰收节”不只是一个节日

原标题：“中国农民丰收节”不只是一个节日

今日社评

本报特约评论员

让粮食丰起来、让农民口袋鼓起来、让农民收入多起来，才是真正的丰收。设立“中国农民丰收节”是对农民的尊重、对农民的敬重、对农业的关注，是对“三农”工作高度重视的又一个生动体现。

国务院近日公布关于同意设立“中国农民丰收节”的批复，同意自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”，具体工作由农业农村部和有关部门组织实施。（相关报道见A3版）

“白露早，寒露迟，秋分种麦正当时”，进入秋分以后，秋收、秋耕、秋种“三秋”大忙格外紧张，是收获的大好时机。同时，通过抢收抢种，把“三秋”抢在“早”上，还能为来年奠定丰产的基础。

在中国，秋分是二十四节气中十分重要的一个节气，也是农民最重视的节气之一。国务院决定把每年的秋分设立为“中国农民丰收节”，为秋分这个重要节气赋予了新的深刻含义。目前按照户籍人口统计，中国还有8亿多农民，实际上，真正长期居住在农村的人口早已没有这么多，但农民仍然是一个庞大的群体，是一个必须投入足够关注目光的群体。更重要的，农民不只是一种职业，还是农村的代表，是农业和农村工作的集中表现，解决了农民的生存和发展问题，就解决了农业和农村问题。

虽然说农村工作已经不是简单的粮食生产，还包括农业经济、农村工业、农村发展等各个方面，但所有的工作都是围绕农民而展开的，是为了稳定农民的心，稳定农村的发展，稳定农业生产。在中国这样的人口大国，必须树立“无农不稳”的思想，也只有农业稳、农民稳了，农村才稳，有了农村的稳定，才有农业的稳定，才能确保整个社会稳定。

设立“中国农民丰收节”，有助于提醒社会各方面重视和关注农村工作、关心和爱护广大农民，要从政策、资源、资金、环境等各个方面，为农村经济发展、农业生产、农民生活等创造良好的条件，让广大农民能够安心农村、安心农业、安心农村经济。也只有全社会都关心农业、农村、农民工作，广大农民的心才能稳定下来、安静下来，才能更好地把时间和精力用于农村发展和农村建设，全面小康、全面现代化的基础才会越来越牢固、越来越厚实。

设立“中国农民丰收节”，有助于营造良好的尊重农民、爱护农民、关心农民的良好氛围。虽然从近年来的实际情况看，绝大部分农村都有了很好的发展，农民收入都有了比较大的提高，农村的环境也有了进一步的改善，但是与城市相比，仍有较大的差距。特别是在社会保障、医疗保险、医疗卫生条件和水平、社会环境等方面，都有明显的不足和差距。所以，通过设立这样一个节日，就是要在全社会营造尊重农民、爱护农民、关心农民的良好氛围，让广大农民能够像其他群体的居民一样，享受各种社会福利和保障，能够在政治上、经济上、社会上都有平等的地位和待遇，能够真正昂起头走路、挺直腰杆说话、不卑不亢生活。

设立“中国农民丰收节”，有助于继续把粮食生产当作头等大事来抓，不断提高粮食产量。鼓励农民多种粮食、种好粮食，仍然是当前和今后相当一段时间不可有任何松懈的事，是必须抓好的头等大事。切不可因为经济发展好了，粮食能够进口了，就忽视粮食生产。

设立“中国农民丰收节”，也是为了提示各级政府和相关部门，一定要把“丰收”两字放在心中。这里所说的丰收，不只是指粮食丰收，还包括收入增加、收益增多、收获满满，如果丰而不收，对农民来说，就是一种伤害，甚至是比歉收更大的伤害。让粮食丰起来、让农民口袋鼓起来、让农民收入多起来，才是真正的丰收。设立“丰收节”是对各级政府和部门的警示和提醒，有助于督促各级政府和部门更好地为农民服务。

不能把“中国农民丰收节”当成一个简单的节日。设立“中国农民丰收节”是对农民的尊重、对农民的敬重、对农业的关注，是对“三农”工作高度重视的又一个生动体现。

责任编辑：张义凌