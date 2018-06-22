原标题：台湾水果卖不掉甩给台军：陆军买香蕉 海军买木瓜

图为台海军192舰队采购木瓜。（来源：联合新闻网）

海外网6月22日电 近期台湾香蕉、菠萝、木瓜等水果价格崩盘，引发岛内社会热议。果农怨声载道，但台湾内销有限，农业议题也已成为台湾今年县市“九合一选战”主旋律。为此，台军出面采购水果，台陆军大量采购旗山香蕉，台海军则采购木瓜。

图为台军向产地采购木瓜，专车搬运省下配送费。（来源：联合新闻网）

台军大量采购滞销水果

据台湾《联合报》报道，台陆军八军团日前率先到高雄旗山购买产地香蕉，台海军192舰队21日也向“美浓农会”购买木瓜，共采购129箱，提供给20个单位的台军官兵，作为餐后水果。

据报道，21日上午，为省下运送费用，台海军192舰队派遣军用货车到广兴集货场载运木瓜。美浓农会表示，129箱木瓜，不含运费在内，每箱售价250元新台币（约合人民币53元）。该农会第9产销班长杨运兴说，当地木瓜价格已经低迷一段时间，近日产地收购价格稍微回稳，每公斤约17至18元（新台币，约合人民币3.6元），但是对农民而言，这个价格还是很差。

此前据台湾《中时电子报》报道，台湾今年各种当季蔬果严重滞销，价格暴跌，目前台湾香蕉产地批发价格已经降到1公斤1元新台币（约合0.22元人民币），即使是台北市的零售价格，一公斤也不到10元新台币。而一颗茶叶蛋就要10元新台币，也就是说，10公斤香蕉只能换一颗茶叶蛋，蕉农心在淌血。

此外，台湾凤梨、洋葱、丝瓜、西瓜等所有当季蔬果价格，几乎是全面崩盘。虽然台湾“农委会”答应以5元新台币的价格无限量收购香蕉，但对蕉农来说，这个价格仍然是血本无归。

台湾政论节目主持人对此表示，每次水果一盛产，台湾“农委会”就收购过来让阿兵哥吃，但是今年除了香蕉，凤梨、洋葱之类的全部盛产，除非阿兵哥伙食膨胀三五倍，不然怎么吃得过来。

而民进党资深党员、“美丽岛电子报”董事长吴子嘉却在参加节目时声称，蕉农苦一点没关系，他们都是民进党的死忠，不会跑掉。

水果卖不掉已成台湾选战主旋律

另据香港中评社19日报道，台湾水果产地多集中在中南部绿营“铁票区”。台湾水果价格崩盘或冲击地方选情，农业议题俨然已成台湾年底县市“九合一选战”主旋律，蓝绿阵营在此议题上还会有更激烈的“舆论与政治攻防”。

据报道，民进党党政高层透露，蔡英文及蔡办秘书长陈菊都很关切台湾各地农产品供需与价格情况，近期还将安排下乡以协助农产品营销。民进党高雄市长参选人陈其迈也选在端午连假时赴旗山探视蕉农，马英九和国民党高雄市长参选人韩国瑜等人也都下乡探视果农。

报道称，台湾水果价格崩盘原因众多，岛内有观点认为，除了风调雨顺大丰收之外，滞销还与“台湾外销市场不通、两岸关系变差”、“陆客赴台减少200万人，导致内需降低”以及“台湾农产品外销缺乏竞争力”等因素有关。但台湾内销有限，农产品供过于求、供需失衡已是事实。如何解决这一烫手山芋，已成为目前民进党执政的当务之急。

台媒体人：香蕉菠萝想卖东南亚，要笑死人？

对于台湾水果价格崩盘，台湾政治评论人黄智贤20日通过社交媒体表示：根本问题是，台湾农产品盛产，靠2300万人三餐狂吃也是绝对吃不完的，要有地方可以卖出去。民进党不要大陆，硬是要搞“南向政策”，要把香蕉菠萝销到热带的东南亚？是要笑死人？（民进党）整天巴着日本，结果日本不给台蕉免关税，却给菲律宾香蕉免关税，所以台蕉也没有办法销往日本。

黄智贤表示，台湾的香蕉、菠萝、荔枝，如果可以好好地卖往大陆，不是好很多？关键是，大陆的朋友买台湾的水果，除了真的好吃以外，每一口吃下去的，除了香甜滋味，还有民族情感。是自己人的水果。

问题到底出在哪里？黄智贤认为，民进党没有能力知道，也不想知道，因为无法面对问题，因为要蒙混过关，因为要推卸责任。因为他们知道，民进党自己，就是制造问题的人。（海外网 姜舒译）

责任编辑：张玉