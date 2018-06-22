中国联通：7月起取消流量漫游费

原标题：中国联通7月1日起取消流量漫游费，省内流量升级为国内流量
中国联通关于取消流量“漫游”费的公告
尊敬的客户：
为进一步贯彻落实国务院提速降费要求，自2018年7月1日起，中国联通取消流量“漫游”费，新老手机用户的省内通用流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。
详情请咨询当地营业厅或10010，感谢您的支持！
中国联合网络通信集团有限公司
2018年6月22日
来源：中国联通
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