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中国联通：7月起取消流量漫游费

中国联通：7月起取消流量漫游费
2018年06月22日 10:04 澎湃新闻
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　　原标题：中国联通7月1日起取消流量漫游费，省内流量升级为国内流量

　　中国联通关于取消流量“漫游”费的公告

　　尊敬的客户：

　　为进一步贯彻落实国务院提速降费要求，自2018年7月1日起，中国联通取消流量“漫游”费，新老手机用户的省内通用流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。

　　详情请咨询当地营业厅或10010，感谢您的支持！

　　中国联合网络通信集团有限公司

　　2018年6月22日

　　来源：中国联通

责任编辑：张义凌

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