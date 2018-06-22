外媒：美国对华关税非上策 中国反击还有很多弹药

原标题：外媒分析称美国对华关税非上策

参考消息网6月22日报道 美国彭博社6月21日刊登牛津大学中国中心研究员乔治·马格努斯为英国《金融时报》撰写的稿件《美国对华关税非上策》。

文章称，关税并不是一件锋利的工具。它们存在争议，并在很多方面造成损害。让特朗普愤怒的对华贸易逆差没有考虑美企在华销售额，中国反击特朗普还有很多弹药，包括鼓励民众抵制美货。

首先，不清楚关税能如何迫使中国更加符合美国的要求，何况中国还坚决拒绝让其产业战略屈从于外国影响或压力。

其次，关税会伤害美国。举例来说，对约300亿美元的钢铁产品征收进口关税导致国内钢铁价格自今年3月份以来上涨近40%。美国钢铁生产商会很高兴并可能创造数百个新的就业岗位。不过，对钢铁用户来说，价格上涨了，这引发了整个经济领域失业的担忧。现在想象一下，如果美国兑现另外两个威胁——对逾1800亿美元的汽车行业产品以及另外2000亿美元的中国商品提高关税，则会产生何种经济影响。

第三，美国的最新威胁将使美国能对从中国进口的2500亿美元（几乎占到总额的一半）产品征收关税。而且，中国将不再能够以牙还牙，因为它一年只从美国进口1300亿美元的商品。那么，作为还击，中国可能会设法采取审计、财务和监管手段来针对在华的美国公司。

第四，全球供应链将面临风险。美国对中国商品征收关税将打击在华经营的美国公司。例如，就半导体来说，一些美国公司首先会将材料出口到中国进行加工和测试，然后再进口到美国。

多数经济学家对迄今为止宣布的具体关税的直接影响相当乐观。从中美分别为12万亿美元和逾19万亿美元的国内生产总值（GDP）来看，它们确实很小。然而，贸易战带来的经济和政治影响比简单运算表明的更具破坏性，贸易战升级将损害商业信心、提高价格并造成失业。

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责任编辑：张玉