美苏“核航母”前的必经步骤 中国也已开始走(图)

原标题：美苏“核航母”前的必经步骤，中国也开始走了……

“中国准备制造首艘核动力破冰综合保障船，将成为中国第一款采用核动力驱动的水面舰艇，意义重大。美苏在打造核航母之前，都是先用核货船或核破冰船‘练手’，积累相关经验。”

据“中国核工业集团有限公司”电子商务平台6月21日消息，上海中核浦原有限公司受中核海洋核动力发展有限公司的委托，对“核动力破冰综合保障船示范工程技术咨询与服务外委项目”进行公开招标，据悉，该项目是在现有成熟技术的基础上，建造中国第一艘破冰综合保障船，即核动力破冰综合保障船，要求必须具备破冰、开辟极地航道的能力，并且还需要具备供电、海上补给保障以及救援等一系列功能。

从招标范围来看，投标方需要在核动力破冰综合保障船示范工程的立项、可研、设计、审评、取证、建造、调试等工作过程中，为招标人提供船舶与核动力装置的设计验证、设计审查、技术咨询等多方面的技术支持，解决示范工程推进过程中的技术问题。

据不愿透露姓名的军事专家表示，从此次核动力破冰综合保障船的招标内容来看，这是中国第一款采用核动力驱动的水面舰艇，具有里程碑式的重要意义。近年来，随着北极冰层的融化，众多国家已经开始在极地布局，包括开辟新极地航道，开采极地海底资源，在这种情况下，中国对极地的重视也与日俱增，建造核动力破冰综合保障船无疑将提高未来中国对极地地区综合科考的能力，加深对极地的认知水平。

而用核动力破冰船为核动力航母“练手”，其实在美苏历史上都有先例，其中美国在研制首艘核动力航母企业号之前，就曾建造了“萨凡纳”号核动力货轮、“班布里奇”号核动力驱逐舰和“长滩”号核动力巡洋舰，为核动力航母的研制奠定了坚实基础，而苏联方面也不甘落后，从上世纪50年代初，苏联就开始制造核动力破冰船，迄今共建成9艘。目前俄罗斯仍是世界上唯一有能力建造核动力破冰船的国家，共有6艘核动力破冰船服役。而苏联通过核动力破冰船的建造，为研制大型核动力水面战舰积累了丰富的经验，最终在此基础上开建“乌里扬诺夫斯克”号核动力航母。

责任编辑：张玉