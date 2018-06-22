安徽公安大学将落户巢湖 项目方案已通过规划审查

原标题：安徽公安大学将落户巢湖边 项目方案已通过规划审查

21日，记者从合肥市规划部门获悉，安徽公安职业学院新选址确定在巢湖边，拟建设安徽公安大学。目前，该项目方案已通过规划审查。

据介绍，拟建设的安徽公安大学新址位于巢湖湖畔，黄麓镇南侧。项目东临黄麓大道，南临规划支路，西临平顶山路，北临治中路，总用地面积约1062亩。根据计划，该项目将在整体空间一次性规划设计的基础上，统筹合理安排功能，近期分三期建设。其中，一期建设教学楼、图书馆、现代教育与实验楼、警务实战训练用房、食堂及学生宿舍等教学核心组团、生活组团（根据公安院校使用功能需求，设置各种类型场地满足日常教学、运动、特殊训练的需求）；二期建设教学综合楼二期、学生宿舍二期、射击馆等战术馆、运动场看台、驾驶中心；三期建设教师公寓等。

记者在规划方案中看到，即将新建的校园内景色优美，用开阔的“广场空间”和“自然庭院”丰富了空间层次，优化校园环境。中心广场为校园主广场，主要教学建筑环绕布置，中轴对称。生活区广场结合食堂、宿舍布置，主要服务学生日常生活。广场空间在结合景观绿化布置的同时，满足公安院校学生结队集合的需求。教学管理用房和实验楼、建筑采用“回”字形布局，形成自然庭院空间，为建筑提供良好的采光与通风空间。警务实战训练用房，通过庭院将建筑分为两个功能区域：室内运动馆和警务技能训练用房。

根据方案显示，除了安徽公安大学，合肥师范学院、安建大城建学院也将落户该区域。（姜志远）

来源：安徽商报

责任编辑：张玉