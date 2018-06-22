自然资源部举行首场发布会 公开通报16起违法案件

原标题：自然资源部举行首场发布会，公开通报16起自然资源违法案件

澎湃新闻记者 赵实

自然资源部国家自然资源督察（执法）工作小组召集人崔瑛通报16起土地、海洋、矿产、林业违法案件查处结果。

6月22日，自然资源部举行发布会，公开通报16起自然资源违法案件。澎湃新闻记者了解到，这也是该部成立后的首场新闻发布会。

自然资源部是今年国务院机构改革新组建的统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的一个部门。近一个时期以来，为彰显最严格的制度、最严密的法治，大力推进生态文明建设，各级自然资源主管部门严肃查处了一批违反土地、海洋、矿产、林业等自然资源法律法规的违法案件。

自然资源部国家自然资源督查（执法）工作小组召集人崔瑛在发布会上介绍，为切实发挥为切实发挥警示教育作用，自然资源部决定向社会公布16起违法案件查处结果。其中，土地案件6起：河北省邢台市南和县金阳建设投资有限公司非法占地建设农业嘉年华项目案、山西省忻州市保德县旭阳洗煤有限责任公司非法占地建设洗煤厂案、江苏省泰州市姜堰经济开发区管理委员会非法占地修建道路案、安徽省阜阳市界首市东城街道办事处非法批地建设进出口企业培育基地案、贵州省黔南州贵州西南交通投资实业集团有限公司非法占地修建基长大道项目案、云南省昭通市昭阳区旧圃镇沙坝村村民委员会非法占地建设挖机租赁市场案；海洋案件2起：河北省沧州市黄骅港综合保税区二期填海项目行政处罚案、广东省湛江市坡头区碧海生态渔业专业合作社未经批准占用海域案；矿产案件4起：湖南省株洲市茶陵县宁某、朱某等人非法采矿案、广东省阳江市广东阳春海螺水泥有限责任公司非法采矿案、四川省雅安市四川鑫宇化工有限责任公司越界开采案、四川省攀枝花市蒋某等人非法采矿案；林业案件4起：福建省南平市延平区海西高速公路网南平联络线工程项目主线变更非法占用林地案、云南省丽江永胜云新矿业有限公司非法占用林地案、宁夏回族自治区贺兰山国家级自然保护区沙巴台“8.16”非法占用林地案、新疆维吾尔自治区阿克苏地区李某毁林开垦案。

崔瑛表示，自然资源部将充分运用卫星遥感、无人机等科技手段，建立健全早发现、早制止、严厉查处的工作机制。对于违反自然资源法律法规的行为，要严肃查处，要对违法行为形成压倒性态势，对重大、典型案件，要挂牌督办、公开通报；对自然资源保护不力的地区，要约谈、问责。做到有案必查，真追责、敢追责、严追责。对违法行为不制止、不查处、执法不作为或者乱作为的，要严肃问责。

同时，自然资源部将重点查处破坏永久基本农田、擅自围填海、无证开采矿产资源、破坏湿地、毁坏林地草地等破坏自然资源、生态环境和群众反映强烈的问题，加大对自然保护区内破坏自然资源违法行为的查处力度，严肃查处边申请、边审批、边施工的“三边工程”以及化整为零、越权审批的做法。

责任编辑：张玉