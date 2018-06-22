这群中国女孩边捡垃圾边踢球 连续三年夺世界冠军

原标题：这群十几岁就可能结婚的中国女孩，一边捡垃圾一边踢球，竟连续三年勇夺世界冠军！

来源：瞭望智库

正当男足世界杯如火如荼进行的时候，紫光阁今年4月一条关于女足的微博，忽然翻红。

2018年4月9日，中国女足成为首支杀入2019法国世界杯的球队。

事情过去两个月，相关微博却忽然翻红，在近两天被大量转发和评论，目前转发量已经达到5万。

除了第一条，所有热门转发都是这两天的：

网友们纷纷在评论里恭喜女足：

一直以来，中国球迷对世界杯充满了热情。本届俄罗斯世界杯，中国球迷购买了4万多张球票，位列总销售榜第九名。

“这么说吧，俄罗斯世界杯，中国除了足球队没去，基本上其他都去了。”白岩松的犀利吐槽，可以说非常扎心了。

眼看着其他国家的球队在赛场上的精彩表现，中国球迷恨铁不成钢，将女足杀入世界杯的新闻又翻了出来。

转发量最高的评论，是呼吁人们多多关注女足。希望女足姑娘们，能得到与成绩相匹配的待遇和关注度。

女足为什么这么牛？

库叔想起了琼中女足的故事，女孩儿们来自大山深处的国家贫困县，她们原本的人生轨迹，应该是外出打工，或者过几年就嫁作他人妇，生儿育女，但因为一个壮志未酬的外来男子，一个把自己梦想“搞砸了”的人的到来，她们的人生，从此开了另一扇门…

文 | 度公子

本文转载自微信公众号“一日一度”（ID：yryd115），不代表瞭望智库观点。

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2017年8月19日，“哥德杯中国”世界青少年足球赛，海南琼中女足七战全胜，一球未丢，再一次获得U14女子组冠军。

自2015年横空出世以来，她们连续3年将3座冠军奖杯捧回海南。在有着“小世界杯”之称的哥德杯战场上，这群女孩儿占据了不可撼动的霸主地位。

而在这连续三年的冠军背后，是一个类似《摔跤吧！爸爸》的故事：女孩儿们来自大山深处的国家贫困县，她们原本的人生轨迹，应该是外出打工，或者过几年就嫁作他人妇，生儿育女，但因为一个壮志未酬的外来男子，一个把自己梦想“搞砸了”的人的到来，她们的人生，从此开了另一扇门…

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2005年底，肖山接到一个电话，那是恩师谷中声从海南打来的：“你来我这边，我们拉一支足球队起来吧！”

当时肖山正在一家俱乐部执教，月薪数万，对于这样的邀请，他很难迅速做出判断，直到对方说：“这么多年了，中国足球始终上不去，就是愿意吃苦的人太少，你过来吧，我们一起做点儿有梦想的事。”

听见“梦想”这两个字，肖山突然感到一阵刺痛。

肖山

肖山从小在山西省体委大院长大，7岁开始练足球，后来成为省队主力。赶上中国职业足球联赛红火时期的他，加入了当时的一支甲B球队，那是他职业生涯最辉煌的一段时期，一度让他燃起进入国家队的希望。

然而，在高收入和众多诱惑面前，20多岁的肖山一步一步迷失方向，“不知珍惜，泡吧、喝酒，慢慢就荒废了。”28岁，本该是球员的黄金年龄，肖山却因身体原因不得不选择退役。

那之后，他开过饭馆，做过产品代理，四处奔忙，可总觉得心头空落落的：“也挣了点钱，见了些世面，但回过头来一想，过得没一点意思和色彩。”

舍不下足球的他，最终自费进修，成为了一名足球教练。

年轻时，肖山就是个很干脆的人，他有机会在喝茶看报的清闲单位工作，为了能到其他球队，却不顾领导威胁，不要体制、身份、工资的保障，一天之内，直接从单位出走。

接到恩师电话后不久，他做出了决定：“既然有这样一次机会，那就去！”

在内地，水平高、能力强、资历比肖山老的教练一大把。要说有人请他带一只省级队伍，那是一辈子都不可能的事。但如果能在海南开拓一片天，也许能延续自己的足球梦想。

而当时的肖山完全没想到，海南琼中会穷成那样…

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琼中地处海南岛中部，是一个国家级的贫困县，在海南，流传着一个说法，叫做一琼二白三保亭，是说琼中、白沙、保亭三地特困，而琼中更是特困中的特困。

直到2016年，琼中县的农村居民，人均可支配收入仅为9713元，10年前更是穷到难以想象的地步：“整个县城就一个红绿灯，一条街，街上连一辆出租车都看不见，想吃碗面都没地方。”

1992年退休后，谷中声便来到海南海口，试图组建一支少年足球队。可是城里的孩子太过娇气，根本达不到他理想中的效果。

偶然一次机会，他听说了琼中，发现住在这一座座大山里的女孩儿，要么小学毕业后留在家里，帮助父母割胶、种甘蔗，要么就是年纪轻轻匆忙嫁掉。她们大多数一生过着封闭的生活，生长在海南，却从未走出大山，以至于一辈子连海都没看见过。

但和当地人接触得久了，谷中声发现：这些人生看不到希望的黎族姑娘，骨子里有着同龄人少有的坚韧。

“能培养出一两个国家队队员，也算圆了自己的一个梦吧。”球员时代没能进国家队，一直是肖山心里最大的遗憾。

面对贫困到极点的琼中县，肖山最终选择了留下，放手一搏。

为了挑选队员，肖山开着一辆破车，跑遍了琼中下属的30多个中小学。很快，他发现女孩儿们个子都不高，但因为从生下来就在山里跑动，四肢协调，灵敏，爬树比猴子还要快，“大自然就是她们最好的教练。”

组队3个月时的合照

面对这个外来的男人，琼中县的大人们并不感冒，当被问到是否愿意让女儿踢球时，家长们的第一反应是：“管吃住不？要不要花钱？”

在这个重男轻女极其严重的地方，家长并不关心踢球会给女儿带来什么，也不奢求这项运动会改变她们的人生，当知道进队吃、住、穿不花钱时，有的家长问：“还有个小女儿，你们要不要也一起带走？”

2006年2月15日，肖山从山区初选的300个女孩里，挑选出了琼中女足的第一批队员，一共24人，平均13岁。

一个励志电影般的热血故事，就从这一天拉开了序幕……

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人是已经凑够了，困难是一个接着一个。这群来自大山深处的姑娘，对足球的认知几乎为零。肖山问她们：“知道什么是足球吗？”一个姑娘说：“长得跟排球一样，只是排球用手，足球拿脚踢。”

还记得正式训练的一天早上，起床后，女孩们在宿舍打扮半天，用球衣、护腕、护膝全副武装，一个个喜笑颜开地来到操场上。肖山看了，一下子火冒三丈：“跑个步你们穿成这样干什么！”最后，一个女孩儿小声地说：“我们从没穿过这么好的衣服。”

足球基础差也就罢了，最让肖山感到一丝无望的，是整个项目只有10万块资金支持。

在当时，一个正常运动员，每天伙食上的补助不能少于35元，这样才能满足大量运动的体力需求。可是琼中女足队员一天的补助才5块钱，“孩子们每天从食堂吃完饭出来，还没走到宿舍，人就又开始饿了。”想来想去，肖山只好向学校申请一块荒地，在训练结束后，带着姑娘们开荒，亲手种上豆角、茄子和萝卜。

球队还有一个不成文的规定：谁训练最刻苦，第二天的早餐中，可以得到一个煮鸡蛋。

尽管条件如此艰苦，姑娘们还是坚持了下来。

回忆头三个月的基础训练，简直就是“一场噩梦”：早晨5点半，围着操场跑4000米，然后颠球，熟悉球性；下午4点，进行运球等基本动作练习，结束后还要在4分钟内跑完800米。每天练足5个小时，天天如此。

许多姑娘们边跑边吐，边跑边哭，哭完了吐完了，咬咬牙，爬起来，接着跑。即便是在瓢泼大雨中训练，面对电闪雷鸣，也不曾有人懈怠退缩。

三个月后，这群啥也不懂的姑娘们，发生了脱胎换骨的变化：每人每次颠球至少200个，连续头顶球平均超过50次。12分钟耐力跑，全部在3000米以上。

女孩儿们之所以如此拼命，是因为她们清楚地认识到：如果能够踢出成绩，就意味着可以踢出未来。对于接下来的人生，她们可以多一份选择，不用一辈子困在大山里，或者十几岁就结婚生子。在每一个挥汗如雨的日子里，她们都看到梦想在闪闪发光。

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肖山到琼中后不久，妻子吴小丽也跟着来了。

吴小丽原是一名跳高运动员，得知丈夫要到琼中做女足教练时，觉得他的决定太冲动了：“放着好端端的职业教练不做，跑来做业余球队的女足教练，图什么？”可看到丈夫将全部心思放在队伍上，整个人一下子瘦了40多斤，吴小丽感到无比心疼。

那几个月，吴小丽来到琼中，看姑娘们训练，做饭给她们吃，接触次数越多，对她们的处境，也有了越发深入的认识，无数次被她们的拼搏精神所感动。

在考虑到丈夫需要一个人照顾后，她辞掉了中药公司稳定的工作，成为琼中女足球的“万能管家”，她既是厨师，又是生活老师，既是助理教练，又是知心阿姨。帮姑娘们撑鞋、补袜、疏导心理，也想尽办法帮她们改善生活。

去市场买牛骨头，连肉都没有的牛腿骨，10块钱，吴小丽就给摊主讲队员们的不易，讲了几次后，一根牛骨降到了5块钱。

队里没有队医，医疗条件保证不了，孩子们摔伤或是扭到了，吴小丽就骑着摩托车，上山采草药，采回来捣烂，敷在受伤的地方。

队员们的训练鞋是最普通的布鞋，泡在泥浆雨水里，一个周就烂了。跑着跑着，脚丫子都跑出来了，只能把脚趾头塞进去，继续训练。这样的鞋，队员们都舍不得扔，吴小丽便亲手给孩子们补鞋。实在补不了的，左右脚能凑，就凑出一双鞋继续穿。

女孩儿们在训练场上挥洒汗水，朝着既定目标往前奔跑时，她们还没有完全意识到，自己的处境究竟有多么艰难。

当时，球队的支持资金越来越少，照着这样玩儿命的训练方式耗下去，姑娘们的身体也撑不了多久。最要命的是，县上有了风言风语，有人说肖山是个骗子，来骗钱的，有人指责他把姑娘们“当猴耍”。

面对如此“恶劣”的大环境，肖山内心深处产生了一丝动摇。越来越现实的问题也摆在他的面前：比起俱乐部数万元的薪水，1000元的工资令人感到不安，而妻子根本没有编制，一分钱收入都没有…

压力大得无法承受时，肖山也曾有过想走的打算。姑娘们得知这件事，面色凝重，当初眼里的光瞬间黯淡了下去。

恩师谷中声知道条件太差，没有任何实际的东西能留住肖山，他只告诉了爱徒一件事：“如果你走了，她们就再也不会踢球，这一生都不会跟足球发生联系了，当初我通过足球，给她们画了个大饼，告诉她们只要踢下去，就能改变命运，可现在她们很可能又要换下球衣，一辈子留在封闭的大山里。”

听到这里，肖山眼眶湿润，放下了手中正在打包的行李。

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10万块钱很快花光了，两年的基础训练也结束了。为了养活球队的女孩儿们，肖山和吴小丽四处想办法筹钱，实在不行，就拿自己积蓄垫上。2008年，4个月的经费没有到位，女孩儿们为了维持球队的开支，甚至在训练后出去捡垃圾。

出于好奇，一些男子队想跟女足打比赛。肖山就跟他们谈判：“要比赛可以，但不论输赢，最后你们每个人少抽一包烟，一对一帮助女孩们买布面的足球鞋。”

就像电影《摔跤吧！爸爸》里一样，一开始，女孩儿们找不到对手，就跟县城消防队、媒体队业余选手较量。姑娘们身材虽然都很瘦弱，却一次都没有输过，甚至赢过10：0。

一次又一次胜利给了她们极大信心。

然而，全国女足冬训，第一次与国内的同行碰头时，陌生强队瞬间将她们打回了原型。5场比赛里，全部告负，甚至以0：7、0：8、0：9大比分落后。

三场比赛下来，姑娘们被打蒙了，出远门的兴奋被惨败冲得不见踪影，剩下的全是吃惊、伤心和羞愧。

去食堂吃饭，她们要么选择最早到，要么选择最晚到，还不敢走正门，低着头进去，生怕被别的队笑话。

最后一场球，赛前，肖山拿着两袋咖啡去找对方教练求情，希望他们“给孩子们一点点自信心”。

最后，对方放水，让琼中女足进了球，这让孩子们看到一丝希望，肖山的心里却一片苦涩。

其实，这样的惨败，也早在肖山预料之中：“输得惨并不可怕，重要的是，孩子们如何看待输球。”

值得庆幸的是，回到琼中后，姑娘们训练更为拼命，经常主动加练。肖山哨子不停，姑娘就一直跑下去，直到跑不动瘫软在球场。

显然，姑娘们暗暗憋着一股劲。她们曾偷偷找到吴小丽：“你让师父不要对我们失望，我们一定会把输掉的比赛都打回来！”

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尝到失败的滋味后，2008年整整一年，全队上下都掉了一层皮，经常两个月都不出一次校门。

风吹日晒，女孩儿们从不懈怠，右脚练得动不了了，就练左脚，有人练出严重的腰伤，有人练得脚踝骨折…

也正是在这一年的高压状态下，2009年，全国青少年女足比赛，琼中女足拿到了铜牌。

奖牌从心态上解决了肖山的困境：“这块铜牌出现得太及时了，否则我真的会马上原地解散球队，如果不是这次有了一点成绩，不然绝对熬不到第五年。”

紧接着，琼中女足获得的成绩，是所有人当初都没有预料到的：2010年，全国青少年女足比赛第四名；2011年，2位队员进入国家女子中青集训队；2012年，全国大学生女子足球锦标赛季军。

2015年，在国内资格赛拿了第一之后，琼中女足第一次出国比赛。坐了八九个小时的飞机落地后，还没调整时差，瘦小的姑娘们，就站到了强壮的瑞典女足面前，每次身体接触，人都快被弹飞了，但每个人都严格执行教练的战术，最后硬生生拼得一场胜利，拿下了第一个世界冠军！

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从2005年到2017年，肖山带着大山里一批又一批姑娘，用汗水将琼中女足浇灌成了大树。

面对一次又一次荣誉，肖山一直对前来采访的人强调：“冠军并不是最重要的，最重要的是能让她们走出来，如果她们能走出一个，就能帮到更多个，走出这一代人，那么下一代人也就跟着出来了。”

事实上，肖山也做到了，2011年夏天，6名女足一队队员，凭借练球获得的国家一级运动员资格，通过文化考试后，顺利进入海南师范大学。

这样的结果让家长都难以置信，对于一个大山里的家庭来说，女孩子能够读大学，无异于天方夜谭。

一个家长甚至给肖山打电话：“肖教练，通知书是真的吗？”

后两年，女足大部分队员通过考试，进入了海南师范大学读书，踢球，最后真的改变了她们的命运，把她们从穷山僻壤带进了大学校园。生活向这帮从大山里走出的女孩子，展示出它的丰富和无限的可能性。

在琼中这样的山区里，早婚早育的风俗如海风般平常。许多女孩的人生还没有打开，还没来得及尝试和收获，就只能嫁人照顾老公和孩子。

训练没几年，队员陈瑶回到家，遇上小学六年级时要好的同学，看她怀抱着哭闹的孩子，陈瑶问：“自己还是孩子，怎么照顾孩子？没有经济条件，又能给他什么呢？”同学没有恼怒，只能无奈地说：“已经这样，没办法挽回了。”

师母吴小丽也觉得，通过训练，真正教给这些孩子的不止运动技能，最重要的，是关于生命的态度：“自主、自强、自立、自尊，踢球以后，她们观念会改变许多，女性在社会上还有更多的选择，生活不止是孩子、老公和公婆。”

肖山说：“有天分的，可以在足球这条路上继续前进；无论以后踢不踢球，在她们的人生中，有过这样的经历，全身心地热爱一件东西，为了梦想努力奋斗，与团队承担和分享，这会是完全不同的记忆，是人生的财富。”

曾有一个离开两年的队员，在深圳做餐馆服务生，睡过地下室，最后经过自学，成了一名舞蹈教师。她打电话告诉吴小丽说：“每当最难的时候，我就想在球队的日子，那么难都过来了，还有什么不能克服呢？”

十年来，琼中女足的故事，打动了不知道多少人。肖山和妻子的坚持、付出，也不知感动了多少人。

幸运的是，这样励志的故事，还会被肖山和更多女孩继续写下去。还会有更多的大山里的姑娘，来到这支队伍里，汲取宝贵的营养，为自己的未来推开另一扇门。

那扇门并不能让人生一劳永逸，但可以告诉每一个开门的姑娘：只要你对未来怀揣梦想和希望，生活就不会被镣铐所束缚，脚步也不会被风雨所阻碍。

延伸阅读：

专访琼中女足主教练肖山：一切为了孩子们

代表中国参加在瑞典举行的有小世界杯之称的“哥德堡杯”世界青年足球锦标赛的琼中女足获得了U12的冠军。（资料图）

2016年1月18日，由新华社主办的“中国网事·感动2015”颁奖典礼在清华大学新清华学堂举行，来自海南省的琼中女足荣获年度网络人物奖，带着队员们一同上台领奖的是琼中女足的主教练肖山，他在登台领奖时一度哽咽。记者在现场猜想肖山教练当时的心情一定是十分复杂的，激动、感恩甚至是委屈，但更多的应该是从不被外人所理解，到今天对自己和弟子多年付出终于得到认可的一种欣慰，肖山走下台来在接受我们采访的第一句话就是：“真的太不容易了！”

文 | 张安琪

本文转载自新华网。

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十年坚持终换收获 琼中女足未来可期

肖山曾经是一名专业的足球运动员，从专业队退下来后，他进入了大学进行深造，毕业后他开始在专业队从事教练员工作。2005年，肖山跟随恩师的脚步来到了琼中县，并在各个乡镇开始选拔踢球的苗子。时间来到了2006年的2月15日，经过选拔，琼中女足第一批球员选拔完毕，琼中女足正式成立。这批球员中大部分都是来自琼中县极为贫困的家庭，有些孩子在来到球队之前甚至不知道什么是足球，而她们选择踢球的原因就是因为来踢球可以解决基本的温饱的问题，此外，食宿一切都是免费的。

肖山说，“球队刚组建的时候，一年的经费就是10万元左右，这其中包括了装备、伙食和自己的工资，而这种状况一直持续几年。”面对这样的状况，肖山和他的弟子们选择了坚持，而这样的坚持也让他们在3年后收获了回报。2009年，琼中女足获得了全国U15组别的第三名；2010年他们获得了全国U17组别的第四名、全国中学生运动会的第七名，这支队伍中的两名球员还入选了当年的国家青年队。“不过由于资金的问题，这一批球员过后就出现了断层，梯队建设没有发展起来，”肖山说。直到去年，沉寂几年的琼中女足终于再创佳绩，她们代表中国队在瑞典举行的有小世界杯之称的“哥德堡杯”世界青年足球锦标赛中，斩获了U12组别的冠军，此后，她们一鼓作气，问鼎了全国赛U12组别的冠军。用肖山的话说，这两个分量极重的冠军，是对孩子们付出的回报，也证明了这批孩子的实力。

在这次感动中国人物的颁奖现场也来了三名03-04年龄段的小队员，分别是12岁的队长王靖怡，13岁的守门员王小玲和同是13岁的王慧敏。孩子们一开始在跟我们交流的时候都显得很拘谨，对于为什么选择踢球，13岁的王小玲告诉我们：“当时我不懂足球，就是觉得好玩，起初踢足球家里是不支持的，但自己觉得踢球很快乐。”而对于未来的发展，三个女孩都说想当一名优秀的老师和教练，这足以证明肖山教练在他们心目中的重要位置。而当被问到未来有什么梦想的时候，三个小女孩反倒不好意思起来，在我们的鼓励下，她们终于说出了希望未来能在女足国家队里有琼中女足队员的身影。

“这三名小球员都是目前琼中女中03-04年龄段的球员，目前在这个年龄段的队伍中，共有27名球员，而我们的主要精力就放在这批队员上”肖山介绍说，“此外，除了这个年龄段外，琼中女足还有100多名07-08年龄段的小队员，这种年龄段的构成主要也是为了与奥运接轨，此外，从去年起我们也开始招收男足球员。”

虽说这些孩子平常踢球会占据一定的时间，但他们并没有把文化课耽误，他们都是和同龄孩子一样在学校学习文化课，足球训练，完全是利用课余的时间。“周一到周五，球队都是通过上学前的晨练和放学后的时间来进行训练，而在周末，球队会进行全天的训练，所有训练时间的安排都以不耽误孩子们文化学习为前提下，就算以后孩子们不从事足球行业，也可通过文化课的学习来考大学，将来有个好发展。”

琼中女足的优异成绩也吸引了国内知名球队的注意，近期山东鲁能队就女足青训这块就一直和琼中女足进行接洽，“鲁能男足青训在国内属于前列，现在鲁能想投入女足青训这块，有意愿把整支球队收编到鲁能女足青训下帐下，这对于琼中女足来说是一个很好的机会，如能成行我真为这些队员们感到高兴。此外，还有不少球队对我们的球员抛出橄榄枝，这也证明了我们队员的实力。”

而对于琼中女足未来的发展，肖山心里还有着自己的期望，“我希望海南能成立一支自己的职业队，参加女超联赛，职业队成立后组建各级梯队，使孩子们的足球梦能够延续下去，也使海南球员这种小快灵的风格能够延续下去。”

琼中女足取得优异成绩的背后，离不开海南省政府的支持，“省委政府、省教育厅和琼中县县委县政府对于琼中女足的发展给予了关心和照顾，给球队的发展创造了极大地便利条件，解决了队伍发展中的许多问题，”肖山说，“琼中女足取得今天的成绩与领导的关怀是分不开的，而在校园足球发展的大背景下，琼中女足为海南省校园足球的发展贡献力量义不容辞，我们目前正在配合海南省教育厅做一些校园足球的活动，此外，我们还在做校园足球教练员的培训。”

琼中女足队员在比赛中（资料图）

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训练比赛条件受限 衣食住行亟待解决

从领奖时的状态我们感觉到面前这个山西汉子的朴实与真挚，当我们问到肖山现在最大的困难是什么的时候，尽管获得全国冠军，但琼中女足也和国内其他女足队伍一样，面临训练条件制约球队发展的难题，“我们的训练场看似平整的草皮，一踩上去全是坑，好多队员都因为草皮质量问题受了伤，这也迫使我们不得不在球门后的塑胶跑道上练球，只有周末才能去海口或三亚找好的场地训练和比赛，另外国家去年开始大力发展校园足球，所以现在校园足球的比赛也很多，这对我们来说是个好事，我们希望有更多的比赛机会，不管是U系列还是校园足球的比赛我都愿意去参加，因为比赛多是提高队伍的最佳方式之一，”肖山说。

孩子们的住宿和吃饭也是让肖山头疼的问题，“她们吃饭的饭堂已经很破旧了，食堂的墙皮都开始往下掉；目前这批孩子都在长身体的阶段，营养十分重要，尽管孩子们的伙食费已从5元提高到45元，但对于从事足球运动的孩子们来说，还是无法满足她们吃饱的问题，更别提营养了，对此我十分着急，”肖山说，“我觉得要想发展好青训，场地条件是首当其冲，这样才能最大限度的避免球员不必要的伤害；此外，营养问题不容忽视，营养是保证球员身体健康成长的重要因素。”

当记者把这些问题抛给小队员的时候，问她们有什么困难可以说说，几个小女孩显得有些拘谨的样子，在我的鼓励下，队长王靖怡告诉我，“就是下雨的时候有时房子会漏雨，训练量大了就会饿，但能踢球就已经很快乐了。”

“踢足球以后让我懂得感恩，以后去回报别人，现在的条件已经很好很好了，”另一名队员王小玲告诉我。她的父母都是普通的农民，每天在家务农种地，家里一共两个孩子，弟弟在家里念书。

孩子们质朴的回答让记者心中也感到十分的温暖，对于目前所遇到的困难肖山表示，“海南省委省政府和琼中县委县政府已经给了我们很大的支持，尤其是海南省委省政府书记罗保铭对我们是非常的关心，已经帮助了我们解决了很多的困难，经费的问题都得到了落实，让我们很感动，我相信这些情况很快都会得到解决，”肖山说。

“此外我们球队还得到了社会各界的大力支持和帮助，”肖山说，“去年在我带队去西班牙比赛的时候梅西、伊涅斯塔给我们提供了捐赠了球衣，后来梅西拍卖了15000，伊涅斯塔拍卖了17000，这是知名足球女记者李响帮我们牵的线，当时她问我这个钱要怎么花，我说给孩子们买些装备吧，后来这些钱就买了足球鞋，足球等装备。”

“给你讲个小故事吧，”肖山说，“以前有男队喜欢找我们女足大队员踢，我说踢可以，当时我们鞋很紧张，就打赌，踢比赛前两个队员一组，比如我们女队员穿36的鞋，男队想踢先把鞋给了我们女队员就跟他们踢，对于他们也就是少抽一包烟的事，但对于我们就不一样了，那个时候普通的胶鞋就是20多一双都买不起，好多时候都是鞋坏了一只舍不得扔，然后等另一双鞋也坏了看看能不能配成一双穿，我们就是从这么艰苦的条件中走过来的，现在已经有某体育品牌对我们提供了帮助，但都需要花钱去买，由于暂时也没有什么赞助，琼中女足这些装备的经费都是琼中县委县政府支持的，这点非常感谢他们。”

“我目前就希望有自己的场地让孩子们训练不被外人干扰和影响就行了，而且还可以为琼中招商引资，増加政府税收，解决一些人的工作问题，扩大琼中对外的影响与宣传。另外能够给他们提供一个好的住宿条件，一个好的食堂吃饭我就很感激了，”肖山说这是他现在最大的愿望。

肖山教练和他的三名小队员（资料图）

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青训不图个人名利 一切都为了孩子们

对于为何从海南搞青训肖山表示可能在内地自己就没有这样一个机会，因为当时资历比他老比他高的人很多，“可能轮也轮不到我，我还不如在一个可以发挥自己能力的地方，当时来了海南正好有这个机会，我觉得有没有水平靠的是孩子，当时就是这么想的就留了下来，现在证明了自己当初的选择是正确的，”肖山笑称自己也有种拼一把的意思，所以才来另起炉灶。

“目前琼中女足除了肖山外还有四个教练，两男两女，有两个是我的学生，都是大学毕业，有一个原来在申花。”肖山说。

原女足国家队守门员高红作为颁奖嘉宾对琼中女足给予了高度评价，作为经历过中国女足曾经辉煌的球星，肖山在和高红交流的过程当中一句也没有谈到自己，而是不住的跟高红表示这帮孩子有多出色，希望有机会能给他们提供展示自己的平台，可以看出他心底对这帮孩子的爱。

在这样一个急功近利的社会，能像肖山教练一样踏踏实实十年如一日搞青训的教练太少了，肖山教练告诉我们他现在急需这样一个平台， “有健全的体制，有良好的训练场地，有好的住宿条件，有营养师，有队医，好多孩子受伤了都是我自己来想办法，只有这些条件都具备了，才是科学的发展足球。”

“我带不了职业队，我执教成年队的水平能力有限，但带青训我有我的心得，我老婆也是教练，孩子们的基本功都是她在负责。我俩自己没有孩子，把队员当成自己的孩子一样，十年来没有出过任何一次意外，希望她们以后出去能够为中国、能够为海南做出贡献，以后有职业队的平台让他们去发展，这就是我的想法。如果我要是没有这样的目标，我就不会在海南待10年。”肖山说，“我想一直留在琼中，在青少年训练摸爬滚打很多年，职业队教练未必比我带的好，说到这一点肖山自信的表示。

记者问到对于已经出成绩的03-04这批队员如果现在离开，他会不会觉得可惜，肖山教练说无所谓，“我可以在琼中培养下一拨孩子，我只是纯粹想为了足球，为了中国足球做点实事就够了，这样那样的待遇对我不重要。”

“大家都知道基层教练很苦，我从2005年开始来到这边2006年组队，我带的每一批全都有成绩，跟同年龄的男队踢球都不落下风，去年03-04这帮孩子在瑞典哥德堡参加世界青年女足锦标赛拿了冠军，当时我们七场全胜，回来后这帮姑娘跟全省同龄的男孩子比赛都不落下风，甚至有的时候还可以取得胜利，因为她们的基本功都很好，很多孩子都能颠10000多个球，她们已经通过比赛证明了自己，对我来说就足够了。”

“那如果没这么好的成绩是不是就搞不下去了？”对于记者的担心，肖山表示这种情况不会发生，“海南省委省政府和琼中县委县政府对我们都非常的支持，给我们提供了很大的帮助，还有海南省工啇联给予我们很大支持，另外去年我们团省委，海南省团支部，共青团省委也为琼中女足创造了去瑞典比赛的机会，衷心的感谢他们。”

最后，肖山教练希望通过新华网的平台，让更多关心中国足球、关心中国女足发展的朋友了解到琼中女足目前真实的发展情况，“原来可能不行，但现在成绩好坏不会影响我的发展，对我个人真的无所谓，我所做的一切都是为了孩子们，她们非常需要大家的帮助，”肖山说，“希望有能力的企业和个人能帮助姑娘们改善目前的训练生活条件，谢谢大家。”

责任编辑：张玉