四川旅投集团有限责任公司原副书记兰蓉记被双开

原标题：四川省旅游投资集团有限责任公司党委原副书记兰蓉记被“双开”

据四川省纪委监委消息：日前，四川省纪委监委对四川省旅游投资集团有限责任公司党委原副书记，四川省锦弘集团有限责任公司党委原副书记、原副董事长兰蓉记严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，兰蓉记严重违反党的政治纪律，对抗组织审查；违反廉洁纪律，违规经商办企业，违规决定职工出国培训变相公款旅游；违反国家法律法规规定，安排财务人员虚开发票套取现金；利用职务上的便利为他人谋取利益，收受他人财物，涉嫌受贿犯罪。

兰蓉记身为党员领导干部，理想信念丧失，纪律意识淡薄，长期与私营企业主不当交往，甘于被“围猎”，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，其行为性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经省纪委常委会会议、省监委委务会议审议，决定给予兰蓉记开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌职务犯罪的调查结果移送人民检察院依法处理。

兰蓉记简历

兰蓉记，男，汉族，1959年5月生，贵州毕节人，1979年7月参加工作，1986年8月加入中国共产党。

1979年7月至1991年6月，四川省汽车运输公司成都公司工作；

1991年6月至1993年9月，任中共成都市委宣传部办公室副主任；

1993年9月至1994年6月，任中共成都市委宣传部办公室主任；

1994年6月至1997年7月，任中共成都市委宣传部宣传处处长；

1997年7月至1998年8月，任中共成都市委外宣办副主任；

1998年8月至2001年6月，任成都市人民政府侨务办公室党组成员、副主任；

2001年6月至2009年2月，任成都市人民政府机关事务管理局党组成员、副局长；

2009年2月至2017年7月，任四川省锦弘集团有限责任公司党委副书记、副董事长；

2017年7月至2018年6月，任四川省旅游投资集团有限责任公司党委副书记，四川省锦弘集团有限责任公司党委副书记、副董事长

（四川省纪委监委）

（央视记者 邵涵）

责任编辑：张义凌