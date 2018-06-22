教育部将推“卓越拔尖计划”2.0版 首增人文学科

原标题：教育部将推出“卓越拔尖计划”2.0版 首次增加人文学科 |政解

新京报快讯（记者 王俊）为回应“钱学森之问”2009年国家推出“拔尖计划”。今天（6月22日），在教育部发布会上，高教司司长吴岩表示，这一计划的2.0版将于近日公布。

今年4月，在“基础学科拔尖学生培养试验计划”工作研讨会上，吴岩表示，“我们不仅要培养科学家，还要培养思想家，要通过‘拔尖计划’培养中国的大师。”

据了解，“拔尖计划”也就是“基础学科拔尖学生培养试验计划”，是国家为回应“钱学森之问”而推出的一项人才培养计划，旨在培养中国的学术大师。该计划由教育部联合中组部、财政部于2009年启动，至今已进入第十个年头。

根据吴岩今天在发布会透露的消息，作为培养卓越拔尖人才的施工方案“六卓越一拔尖2.0” 将在进一步征求意见建议后尽快下发。

“拔尖计划”2.0版不再是“试验版”

“六卓越一拔尖”中，“六卓越”是卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越法治人才教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划和卓越教师培养计划。一拔尖就是基础学科拔尖学生培养计划。

在基础学科拔尖学生培养计划中，于此前相比，去掉“试验”二字。吴岩此前曾表示，“10年的试验计划可以叫做‘探路者’，现在我们不用再‘试验’了，我们开始有经验、有底气继续做2.0版”。

目前，“拔尖计划”共培养出4500名毕业生，支持本科生总数累计达8700名。前五届毕业生中，97%的学生继续攻读研究生，其中有67%的学生进入了排名前100名的国际知名大学深造，10%的学生进入了排名前10名的世界顶尖大学深造，初步实现了成才率、成大才率高的阶段性目标。

2.0版将首次增加人文学科

吴岩在今天的发布会上表示，2.0版不是1.0版的加长版，而是1.0版的升级版，要用一句俗话说就叫“高大上”。

第一，高就是标准跟1.0版不一样了，是一个质的飞跃。第二，规模大了。第三，上就是质量要上一个明显的台阶。

“六卓越一拔尖计划2.0” 原先的范围不一样，原先拔尖学生覆盖的是数学、物理、化学、生物、计算机，现在拓围到17个专业类，这17个专业类里面，在自然科学方面增加了8个。

同时，原先的拔尖计划1.0版不包括人文社科，这次拓围到文、史、哲、经济，范围实现了全覆盖。

第二个就是增量。比如原先卓越法治计划里面的“双千计划”，提升为“万人计划”，原先的基础学科拔尖计划从千人向万人拓展。包括新闻人才，原来是千人现在是双千，新工科建设里面，十万教师要进入计划。

第三个是提质。提质首先要保证达到国家的合格标准。第二是要努力争创国际标准，让中国的卓越拔尖计划变成领跑计划。

责任编辑：张义凌