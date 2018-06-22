中国农民丰收节是否放假高速免费吗？答案在这里

原标题：中国农民丰收节，放不放假？高速免费吗？丨国是帮你问

6月21日，中国政府网公布，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。

当日，农业农村部部长韩长赋，农业农村部办公厅主任、新闻发言人潘显政在国新办发布会上回答了人们关心的问题。

中国农民丰收节是第一个在国家层面专门为农民设立的节日。今年的农历秋分是9月23日，中秋节的前一天。

为什么设立？

韩长赋表示，设立一个节日，由中央政治局常委会专门审议，这是不多见的，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视，对广大农民的深切关怀，是一件具有历史意义的大事，是一件蕴涵人民情怀的好事。

“中国农民丰收节”是党中央、国务院作出的一项重大决策。一是有利于进一步彰显“三农”工作的重要地位；二是有利于提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感；三是有利于传承弘扬中华农耕文明和优秀文化传统。

“顺应了新时代的新要求、新期待，将极大调动起亿万农民的积极性、主动性、创造性，提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感，汇聚起脱贫攻坚、全面建成小康社会、实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化的磅礴力量。”韩长赋说。

为什么是秋分？

韩长赋指出，有三方面考虑：

从节气上看，春种秋收，春华秋实，秋分时节硕果累累，最能体现丰收。另外，秋分作为二十四节气之一，昼夜平分，秋高气爽，既是秋收、秋耕、秋种的重要时节，也是稻谷飘香、蟹肥菊黄、踏秋赏景的大好时节。

从区域上看，我国地域辽阔、物产丰富，各地收获的时节有所不同，但多数地方都在秋季，秋收作物是大头。所以，我们兼顾南北方把秋分定为“中国农民丰收节”，是便于城乡群众、农民群众参与，也利于展示农业的丰收成果，包括科技成果和农民的创造，具有鲜明的农事特点。

从民俗上看，我们国家有十几个少数民族有庆祝丰收的传统节日，畲族的丰收节，藏族的望果节，彝族的火把节，大多都在下半年。在国家层面设立一个各民族共同参与、共庆丰收的节日，有利于促进中华民族大家庭的和睦团结和发展。

有什么活动？

韩长赋表示，“中国农民丰收节”是一个全国性的广大农民参与的节日。这个节日一定是很隆重的、很丰富的，在全国层面也会举办一些活动，但更多的是在地方，发挥地方的创造性。各个地方有自己的农事特点，无论是农耕生产方式还是农产品品类，都有自己的特点。因此不会全国统一搞很多的规定动作，主要是让各个地方、让广大农民来创造。农业农村部会牵头组成一个中国农民丰收节组织指导委员会，进行顶层设计，同时发挥地方创造。相信各地方的活动会各有特色、异彩纷呈。

活动怎么办？

韩长赋称，这是第一个农民的节日，而且今年又是第一年举办，一定要搞好。

首先，要坚持因地制宜办节日；二是坚持节俭热烈办节日；三是坚持农民主体办节日；四是坚持开放搞活办节日。

传统庆祝丰收的节日会不会取消？

潘显政表示，各地区、各民族庆祝丰收的活动，应该继续保留和传承。不会取消，要相得益彰。

欠收还办不办？

潘显政称，如果某些地方欠收，更要激发、振奋农民的精神夺丰收，在其他方面以丰补欠。通过举办中国农民丰收节，既可以提振信心，又可以为农民增收搭建一个平台。

会不会放假？

2018年的“中国农民丰收节”与中秋节重合，故为休假日。

但2019年、2020年的秋分未与任何节日重合，是否休假要看当年公布的国家法定节假日是否包含。

国家法定节假日指的是国家规定放假的日子。

高速是否免费？

根据《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》规定，高速路可以免费通行时间为春节、清明节、劳动节、国庆节四个国家法定节假日，以及国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日。

所以今年9月22-24日的中秋节期间，高速路不免费。

责任编辑：张玉