湖北省长受省委书记委托 进京恳请这两件事

原标题：受省委书记委托，省长进京恳请这两件事

为深入贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，6月20日至21日，受省委书记蒋超良委托，省委副书记、省长王晓东赴京拜会生态环境部部长李干杰、国务院扶贫办主任刘永富，就我省生态文明建设、脱贫攻坚等工作加强沟通对接，积极争取政策项目等方面的支持。

王晓东代表省委、省政府，对生态环境部、国务院扶贫办长期以来给予湖北改革发展的关心支持表示感谢。他说，今年4月，习近平总书记视察湖北、考察长江，为长江经济带发展把脉定向、掌舵领航，对新时代湖北改革发展赋予历史使命、指明前进方向，体现了以习近平同志为核心的党中央对湖北人民的深切关怀，饱含着对湖北发展的殷切期望。湖北把学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神项目化、工程化、措施化，已明确任务书、施工图、时间表、责任人，扎实推动各项工作落实，确保习近平总书记重要讲话精神在湖北不折不扣落地生根。恳请生态环境部在大气、水、土壤污染防治以及农村环境综合整治、山水林田湖草生态保护修复等项目方面加大支持力度，帮助湖北打好打胜污染防治攻坚战。恳请国务院扶贫办加强对湖北脱贫攻坚工作的指导，加大政策、资金、项目倾斜力度，支持湖北打好打赢精准脱贫攻坚战。

李干杰说，湖北认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起“共抓大保护，不搞大开发”的政治责任，狠抓中央环保督察反馈问题整改，生态修复和环境保护取得了明显成效。生态环境部将落实全国生态环境保护大会决策部署，支持和配合湖北做好大气、水、土壤污染防治等各项工作，探索生态优先、绿色发展、高质量发展新路。

刘永富说，湖北深入贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，认真落实“准”“实”要求，狠抓扶贫作风建设，着力推动重点地区和薄弱环节攻坚，取得了宝贵经验。国务院扶贫办将落实打好精准脱贫攻坚战三年行动的指导意见，继续加大对湖北的支持力度，确保如期完成脱贫攻坚任务。

省政府秘书长别必雄参加活动。

湖北日报记者 甘勇

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