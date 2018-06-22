刚在监狱主持警示教育的一把手被查:为何指定管辖

原标题：刚在监狱主持警示教育的一把手被查，省监委为何指定管辖？

昨日（6月21日），湖北省纪委监委网站转发天门市监委消息：湖北省未成年犯管教所党委书记、所长冯卫国涉嫌严重职务犯罪，经湖北省监委指定，目前正接受天门市监委监察调查。

省监委指定市监委管辖第一人

湖北日报微信（ID：hubeiribao181）查阅省纪委监委网站发现，这应当是《中华人民共和国监察法》颁布和湖北省监察委员会挂牌以来，首例由湖北省监委指定市监委管辖的案件。

《中华人民共和国监察法》第十七条规定：“上级监察机关可以将其所管辖的监察事项指定下级监察机关管辖，也可以将下级监察机关有管辖权的监察事项指定给其他监察机关管辖。”

为何要指定管辖？有什么好处？官方曾有介绍。

今年5月11日，《中国纪检监察报》报道，“指定管辖的原因多样，如办案力量、资源有限，办案过程中有不当干预等多种因素。指定所辖的其他监委办理相关案件，可以提高办案效率和办案的公正性。”

此外，中央纪委国家监委网站曾结合监察法介绍：上级监察机关的工作任务比较饱满，而下级监察机关的人员和能力又足以承担移交给其办理的监察事项，为尽快保质保量完成工作任务，上级监察机关可以将其所管辖的监察事项指定下级监察机关管辖。

一个月前主持警示教育活动

湖北日报微信（ID：hubeiribao181）梳理发现，此次被省监委网站通报，是冯卫国时隔整整一个月后，再次在网上出现。

上一次，他的身份是一场警示教育活动的主持人。

在中铁十一局集团有限公司官方网站和官方微信，均发布有《“身边事”教育“身边人”，这场监狱现场警示教育效果不一般》一文，该文显示：

5月21日，中铁十一局党委、纪委组织机关及武汉片建制单位88名领导干部和关键岗位人员赴湖北省未成年犯管教所（军山监狱），零距离接受警示教育。活动由未管所党委书记、所长冯卫国主持。

（中铁十一局官微截图）

文章写道：在警示教育大会上，湖北省地方一名原副厅级干部、集团公司（注：指中铁十一局）机关一名原部门正职干部等两名现服刑人员现身说法，讲述了自己未能抵制住诱惑，积“小贪”为“大腐”，一步步从领导干部堕落成罪犯的人生轨迹。

“曾经的老同事，今天在监狱现场沉重的反思，给与会者留下深沉的思索……”该集团公司的领导还对集团公司原部门正职，现现身说法的服刑人员进行了现场帮教。

曾从“程颖案”中“吸取教训”

去年12月1日，湖北省纪委网站通报：湖北省政协社会和法制委员会原副主任，省司法厅原党委副书记、副厅长，省监狱管理局原党委书记、局长程颖被开除党籍和公职。

12月21日，省未管所党委召开“程颖案”专题民主生活会，结合程颖等全省监狱系统近年来查处的违纪违法案件，开展了批评与自我批评。

会上，省未管所党委书记、所长冯卫国表示，通过学习程颖案件，要从中吸取教训，必须牢记党员使命，保持政治本色；必须始终接受党内监督、社会监督、群众监督；必须敬畏党纪国法，认真学习党章、党规、党纪，敬畏法律，自觉遵守；切实履行好主体责任，抓好班子带好队伍。

湖北日报微信（ID：hubeiribao181）注意到，程颖被通报的问题中，有这样一条：违反工作纪律，因自身存在严重违纪违法问题，对抓党风廉政建设底气不足，履行全面从严治党主体责任不力，导致全省监狱管理系统违纪违法问题频发，严重破坏全省监狱管理系统政治生态。

来源：湖北省监委网站、中铁十一局官微、中国纪检监察报、中央纪委国家监委网站

责任编辑：张申