村霸当村支书骂镇政府干部 有村民六年半不敢回家

原标题：河南一村霸当村支书时骂镇政府干部打民警，有村民被迫离乡

“他被判刑了，这下再没有人欺负我们了，我终于可以放心回来了。”近日，在检察官和公安干警共同护送下，河南省镇平县杨营镇沙家村村民沙某终于回到了阔别六年半的家。

六年半不敢回家，沙某害怕的是沙家村原党支部书记邵金定。长期以来，邵金定和弟弟邵金芳利用权势，在村里横行无阻，随意辱骂殴打不服从自己的群众。2011年初，沙某家与邻居发生纠纷，邵金定作为村干部进行调解，却对沙某妻子进行辱骂和殴打，强迫沙某妻子当众下跪。沙某妻子被辱后想不开，当天下午喝农药自杀，幸而抢救及时脱离危险。后沙某夫妇被迫举家搬至30公里外其他村居住。

邵某兄弟案被列为2017年河南省检察机关扫黑除恶重点督办案件。2017年6月，镇平县检察院成立专案组，以妨害公务罪对邵金定依法批准逮捕。但邵金定到案后，拒不承认所犯罪行，态度十分蛮横。专案组在案件移送审查起诉前介入侦查，连夜审查卷宗8册10万字，与公安机关侦查人员共同确定侦查的方向和重点。经查，2011年至2017年，邵金定在任村党支部书记期间，殴打、辱骂杨营镇政府干部；在其弟邵金芳被派出所传唤时，妨碍公务并打伤派出所民警；在宛坪高速绿化工程（杨营段）中，强迫交易，从中谋取不当利益近百万元。专案组掌握了数十份证人证言、被害人陈述及部分书证，固定补强了相关证据，并发现邵金定的远房亲戚贺湇多也涉嫌犯罪。专案组与公安机关研究制订了抓捕方案，2017年8月初，贺湇多在新疆被抓捕归案。

该案移送审查起诉后，专案组深入询问群众，征求被害方意见，不但查清了侦查机关移送的犯罪事实，而且追加认定邵金定在“村村通”、村民建房施工中强迫施工方使用其提供的砂石、水泥等建筑材料的3起犯罪事实。

今年2月，镇平县法院一审公开宣判，以强迫交易罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪数罪并罚，决定对主犯邵金定执行有期徒刑十年，并处罚金2万元；以寻衅滋事罪、强迫交易罪，判处邵金芳有期徒刑五年，并处罚金1.5万元；以寻衅滋事罪判处贺湇多有期徒刑一年零六个月。三被告人不服，提起上诉。近日，南阳市中级法院二审驳回上诉，维持原判。

来源：检察日报

责任编辑：张申