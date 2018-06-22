辽宁高院正式受理“商人申请12.7亿国家赔偿案”

原标题：辽宁省高院正式受理“商人申请12.7亿国家赔偿案” | 沸点
新京报快讯（记者 王巍）认为自己公司的资产在一场经济诉讼中被法院超额查封，并由此导致出现经营困境，2018年1月16日，大连商人王庆玉向大连市中级人民法院提出共计12.7亿余元的国家赔偿，后被驳回。王庆玉提出上诉，记者今日（6月22日）获悉，辽宁省高院日前正式受理该案件。
作为大连玉璘海洋珍品股份有限公司（下称“玉璘公司”）与塞里岛公司的大股东，王庆玉称，2007年，由于企业未能成功在深圳中小板上市，其被当时公司投资人起诉索赔8000余万。
王庆玉称，在诉讼过程中，自己以及公司的资产遭到法院超额查封，由于资产遭到查封，使得其个人与公司先后又面临了多起诉讼和仲裁。
2018年1月16日，王庆玉代表玉璘公司、塞里岛公司向大连中院申请总计12.7亿元国家赔偿。4月24日，大连市中级法院发布官方微博称，决定驳回王庆玉的国家赔偿申请。
此后王庆玉提出上诉。
今日记者获悉，辽宁省高级人民法院于6月8日作出受理案件通知，其中表示，王庆玉的申请符合立案条件，法院正式予以受理。
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