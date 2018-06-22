刘贵明黄世喆任北京通州副区长(图/简历)

原标题：通州新任命两位副区长

新京报快讯（记者许雯）据北京城市副中心官方微信公号“北京通州发布”消息，今天（6月22日）通州区六届人大常委会召开第十三次会议，会议决定任命刘贵明、黄世喆为通州区人民政府副区长。

简历显示，二人均为1968年出生的60后。此前，刘贵明任北京市通州区委常委、政法委书记，潞城镇党委书记，黄世哲为民盟广西区委专职副主委。

刘贵明

男，1968年10月出生，汉族，籍贯河北三河，中央党校研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，工程师，1999年12月加入中国共产党，1992年8月参加工作。

工作简历

1992.08—1995.07 北京市通县规划局设计科科员

1995.07—1999.06 北京市通县（通州区）规划局城市规划管理科科员

1999.06—1999.12 北京市通州区规划局城市规划管理科副科长

1999.12—2000.08 北京市通州区郎府乡副乡长

2000.08—2001.12 北京市通州区郎府镇副镇长

2001.12—2002.03 北京市通州区西集镇副镇长

2002.03—2002.07 北京市通州区规划局党组成员、 副局长、光机电一体化产业基地管理委员会副主任

2002.07—2003.06 北京市通州区规划局党组成员、 副局长、光机电一体化产业基地管理委员会副主任、物流产业园区管委会副主任

2003.06—2004.02 北京市通州区规划局党组成员、 副局长、物流产业园区管委会副主任、环保产业园区管委会副主任

2004.02—2008.03 北京市规划委通州分局党组成员、副局长、物流产业园区管委会副主任、环保产业园区管委会副主任

2008.03—2009.07 北京市通州区台湖镇党委副书记、 镇长

2009.07—2011.06 北京市通州区台湖镇党委书记、人大主席

2011.06—2012.09 北京市通州区台湖镇党委书记、人大主席，台湖高端总部基地管委会主任

2012.09—2013.05 北京市通州区台湖镇党委书记、人大主席

2013.05—2015.04 北京市通州区发展和改革委员会党组书记、主任

2015.04—2016.12 北京市通州区人民政府党组成员、副区长

2016.12—2017.11 中共北京市通州区委常委、政法委书记

2017.11—2018.06 中共北京市通州区委常委、政法委书记，潞城镇党委书记

2018年6月，任中共北京市通州区委常委、政法委书记，区政府党组副书记

黄世喆

男，1968年8月出生，汉族，籍贯广西平果，在职研究生学历，管理学博士，1999年12月加入民盟，1990年7月参加工作。

工作简历

1990.07—2003.07 广西民族大学讲师、副教授

2003.07—2004.12 广西民族大学管理学院副院长

2004.12—2008.07 广西民族大学管理学院副院长、教授

2008.07—2012.06 广西民族大学教务处处长

2012.06—2017.06 广西民族大学副校长

2017年6月， 任民盟广西区委专职副主委

责任编辑：张义凌