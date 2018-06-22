环境部：河南两地敷衍应对纸上整改 生态破坏严重

原标题：环境部：河南新乡、三门峡矿山环境治理缓慢，生态破坏严重

根据2016年第一轮中央环保督察反馈意见，河南省督察整改方案明确：要加强矿山生态修复和扬尘综合治理。根据在“回头看”的同时统筹开展专项督察的安排，近日，中央第一环境保护督察组不打招呼、直奔现场，对新乡、三门峡两市矿山修复、治理情况开展检查，发现问题依然如故，生态破坏严重，扬尘污染突出。

一、基本情况

2016年11月，中央第五环境保护督察组向河南省反馈督察意见时指出，新乡市北部山区、三门峡市黄河南岸矿产开采处于无序状态，矿山恢复治理工作严重滞后。

为此，河南省在2016年12月制定了整改方案，要求在2017年底前，新乡市加强矿山开采加工扬尘综合治理，实现超低排放，按计划完成环境恢复治理；三门峡市要完成境内黄河南岸所有铝土矿开采企业的整治。

经查阅资料，2017年8月，河南省上报国务院《关于贯彻落实中央环境保护督察反馈意见情况的报告》，认为两市已经完成阶段性整改任务。2018年2月，河南省对外公开中央环境保护督察整改落实情况，认为两市整改任务已基本达到整改目标。

二、问题如故

现场检查发现，新乡市三原线北侧废弃矿山生态修复工程仅完成一期工程50%的任务，其余三期工程仍在规划阶段，废弃矿山生态修复进展缓慢。

经进一步调阅资料，第一轮督察反馈至今，新乡市仅在2017年2月印发《新乡市石灰岩资源整合整顿工作方案》，关停采矿证到期的企业，但矿山生态环境保护和利用总体规划仍未制定，矿产资源乱采盗采问题依旧十分突出。

督察组进一步调查发现，孟电集团水泥公司和朝阳建材公司等企业仍然粗放开采， “边开采边治理”的要求形同虚设。目前，孟电集团水泥公司虽然完成了矿山企业整合，但整合流于形式，矿区开采范围在整合后不减反增，每日数万辆重载矿石车来回穿梭，产生的道路扬尘已成为新乡市PM10居高不下的重要原因。

新乡市孟电集团水泥有限公司开采现场（检查时已停工）

新乡市朝阳建材公司开采现场（检查时已停工）

督察发现，三门峡市整改任务推进同样缓慢。三门峡市境内黄河南岸的锦滨矿业公司、锦江奥陶矿业鱼里铝矿、锦江矿业崖底铝矿等矿区无序开采现象依然如故，废渣依旧乱堆乱放，穿行车辆带起漫天灰尘，特别是第一轮督察重点指出的黄河湿地生态破坏问题整治修复不到位，覆土松散，树苗成活率低。

三门峡市锦滨矿业有限公司矿区

三门峡市锦江鱼里有限公司矿区

三、敷衍整改

从现场检查情况看，新乡、三门峡两市对中央环保督察整改工作敷衍应对、纸上整改，以制定方案代替实质工作。

两市及相关区县党委政府重视不够，对列入整改方案的重点工作检查督办不到位，在上报和对外公开整改落实情况时，审核把关不严，敷衍应对，流于表面。

两市国土部门对矿山生态整治研究不多，仅注重方案制订，不注重工作落实，除关停矿权到期企业外，基本没有开展工作，致使矿山生态环境破坏问题依然如故。两市交通道路监管部门对道路扬尘污染管控不到位，导致因矿山开采带来的道路扬尘问题突出，严重影响周边群众日常生产生活。

针对上述问题，督察组还将进一步调查取证，对可能存在不作为，慢作为甚至失职失责情况的，将依法依规处理。

来源：生态环境部

责任编辑：余鹏飞