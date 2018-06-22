美军机遭中方激光攻击20多次？外交部：纯属捏造

原标题：美军机在东海遭中方激光攻击20多次？外交部：纯属捏造

2018年6月22日，外交部发言人耿爽主持例行记者会。

问：据美国媒体报道，在过去几周，美军机在东海遭中方船只激光武器攻击多达20多次。请问该报道是否属实？中方对此有何评论？

答：据我们向有关部门了解，美国媒体有关报道中对中方的指责毫无根据，纯属捏造。

责任编辑：刘德宾 SN222