美军机遭中方激光攻击20多次？外交部：纯属捏造

原标题：美军机在东海遭中方激光攻击20多次？外交部：纯属捏造
2018年6月22日，外交部发言人耿爽主持例行记者会。
问：据美国媒体报道，在过去几周，美军机在东海遭中方船只激光武器攻击多达20多次。请问该报道是否属实？中方对此有何评论？
答：据我们向有关部门了解，美国媒体有关报道中对中方的指责毫无根据，纯属捏造。
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