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社科院城市发展环境研究所原党委书记李春华被查

社科院城市发展环境研究所原党委书记李春华被查
2018年06月22日 18:03 澎湃新闻
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　　原标题：社科院城市发展与环境研究所原党委书记李春华接受调查

　　中央纪委国家监委网站消息，据驻中国社会科学院纪检监察组消息：中国社会科学院城市发展与环境研究所原党委书记、副所长李春华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　来源：中央纪委国家监委网站

责任编辑：余鹏飞

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