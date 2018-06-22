社科院城市发展环境研究所原党委书记李春华被查

原标题：社科院城市发展与环境研究所原党委书记李春华接受调查

中央纪委国家监委网站消息，据驻中国社会科学院纪检监察组消息：中国社会科学院城市发展与环境研究所原党委书记、副所长李春华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

来源：中央纪委国家监委网站

责任编辑：余鹏飞