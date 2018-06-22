台媒：台当局阻挠两岸宗教交流

来源：直通台湾

台湾《联合报》报道，台湾方面陆委会阻挠两岸宗教交流，否决参加“两岸宫庙叙缘交流会”的大陆人士赴台。

第四届海峡论坛·两岸民间宫庙叙缘交流会（资料图）

“两岸宫庙叙缘交流会”计划于6月30日和7月1日分别在高雄及台南举行，台湾主办单位为“中华道教联合总会”、台南麻豆海埔池王府以及台南新营太子宫等，活动内容包括座谈会及联合祭典等。

但是就是这样一个纯民间的宗教活动，却遭到台湾方面的阻挠，拒绝核准大陆宗教交流团人士赴台。

“两岸宫庙叙缘交流会”过去都在大陆举办，今年首度在台湾举行，得到五百多家两岸宫庙响应，其中大陆有八十家庙宇、一百多名宗教人员有意赴台交流。而且由于之前才发生大陆官员赴台参加“百姓论坛”遭拒的情况，因此这次活动台湾方面并未邀请大陆官员出席，纯属单纯聚焦民间宗教交流，但是过台湾方面陆委会6月19日竟否决了申请案。陆委会称，大陆方面刻意与台民间团体合作，借机进行政治操作。因此，依“历来同一立场”予以否决。陆委会官员称，大陆人士不要借自由行等任何名义“违法”参加活动，“一旦被我方查处，将注记严审”。

国民党对此表示，陆委会此举无异于打脸蔡英文的“维持现状”说法，“分明就是刻意挑衅”，是在为民进党执政无能随便乱抓药方，只是自己把自己剥光，凸显执政无能而已。这么一来，所谓“反制”变成“反智”。

台媒直言，此举不啻使两岸紧张的政治氛围火上浇油，势必让两岸交流雪上加霜。

责任编辑：刘德宾 SN222