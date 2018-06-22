北京城市副中心政府班子再添两人 通州增两副区长

原标题：通州新任命两位副区长

在4月份迎来“70后”代区长赵磊之后，北京城市副中心政府班子再添两人。今天上午，通州区六届人大常委会召开第十三次会议，决定任命刘贵明、黄世喆为通州区人民政府副区长。两名副区长上任后，通州区副区长达9人。

刘贵明

“回炉”副区长，已任区政府党组副书记

刘贵明是河北三河人，生于1968年10月，从1992年至今一直在通州区任职。这是他第二次担任通州区副区长，此前，他曾在2015年4月至2016年12月担任通州区副区长。2016年12月起，他进入通州区委领导班子，任区委常委、政法委书记，还曾兼任潞城镇党委书记。在刘贵明被任命为副区长之前，他就已经担任区政府党组副书记。

副区长刘贵明进行宪法宣誓。

黄世喆

党外代表人士挂职，系民盟广西区委副主委

另一位新任副区长黄世喆，生于1968年8月。籍贯广西的黄世喆，是一位学者，拥有管理学博士学位，他1990年参加工作后就一直在广西民族大学任教，直到2017年6月卸任副校长，在广西民族大学工作了27年。一年前，黄世喆离开广西民族大学，担任民盟广西区委专职副主委。此次黄世喆来北京任职，是参与全国党外人士实践锻炼。

自2011年以来，中央统战部在北京、上海、重庆、贵州和甘肃五省市建立了全国党外代表人士实践锻炼基地，选派民主党派、工商联中青年骨干和无党派代表人士到基地挂职锻炼，丰富党外代表人士工作阅历，提高全面素质。随后，全国各地相继建立了一批不同层级的党外人士实践锻炼基地。

今年5月10日，全国党外人士实践锻炼北京基地2018年挂职锻炼启动会在北京市委统战部举行。来自广西、云南、贵州、四川的4名挂职干部到北京挂职。5月10日的启动会结束后，黄世喆就赶赴接收单位通州区政府报到了。

副区长黄世喆进行宪法宣誓。

简历

刘贵明，男，1968年10月出生，汉族，籍贯河北三河，中央党校研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，工程师，1999年12月加入中国共产党，1992年8月参加工作。

工作简历

1992.08—1995.07 北京市通县规划局设计科科员1995.07—1999.06 北京市通县（通州区）规划局城市规划管理科科员1999.06—1999.12 北京市通州区规划局城市规划管理科副科长1999.12—2000.08 北京市通州区郎府乡副乡长2000.08—2001.12 北京市通州区郎府镇副镇长2001.12—2002.03 北京市通州区西集镇副镇长2002.03—2002.07 北京市通州区规划局党组成员、 副局长、光机电一体化产业基地管理委员会副主任2002.07—2003.06 北京市通州区规划局党组成员、 副局长、光机电一体化产业基地管理委员会副主任、物流产业园区管委会副主任2003.06—2004.02 北京市通州区规划局党组成员、 副局长、物流产业园区管委会副主任、环保产业园区管委会副主任2004.02—2008.03 北京市规划委通州分局党组成员、副局长、物流产业园区管委会副主任、环保产业园区管委会副主任2008.03—2009.07 北京市通州区台湖镇党委副书记、 镇长2009.07—2011.06 北京市通州区台湖镇党委书记、人大主席2011.06—2012.09 北京市通州区台湖镇党委书记、人大主席，台湖高端总部基地管委会主任2012.09—2013.05 北京市通州区台湖镇党委书记、人大主席2013.05—2015.04 北京市通州区发展和改革委员会党组书记、主任2015.04—2016.12 北京市通州区人民政府党组成员、副区长2016.12—2017.11 中共北京市通州区委常委、政法委书记2017.11—2018.06 中共北京市通州区委常委、政法委书记，潞城镇党委书记2018年6月，任中共北京市通州区委常委、政法委书记，区政府党组副书记黄世喆，男，1968年8月出生，汉族，籍贯广西平果，在职研究生学历，管理学博士，1999年12月加入民盟，1990年7月参加工作。

工作简历

1990.07—2003.07 广西民族大学讲师、副教授2003.07—2004.12 广西民族大学管理学院副院长2004.12—2008.07 广西民族大学管理学院副院长、教授2008.07—2012.06 广西民族大学教务处处长2012.06—2017.06 广西民族大学副校长2017年6月，任民盟广西区委专职副主委

责任编辑：余鹏飞