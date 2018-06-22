落马市长情妇欠6359万登老赖榜 三年前曾被判死缓

原标题：落马市长情妇欠6359万元登老赖榜 三年前因贪污被判死缓

（北京时间记者 柳青 报道）6月19日，山西省晋城市中级人民法院公布的一批失信被执行人名单，因排名第一的女老赖宋利欠款6359万元而引来广泛关注。22日，该院向北京时间记者证实，此宋利正是因受贿30万元及滥用职权被判刑13年的原长治市市长张保情妇，宋利因贪污6359万元被判死缓后一直未退还赃款，故将其公示。

《人民代表报》原副总编宋利

利用市长职权施压煤炭国企 情妇巧立名目贪污6359万元

公开资料显示，出生于1976年1月的宋利是山西太原人，户籍地在太原市迎泽区，案发前的身份是《人民代表报》副总编、人民代表网总裁、黎源之声网络传媒科技股份有限公司（以下简称“黎源之声”）董事长。

经法院审理查明，2008年初，宋利认识了时任长治市市长的张保，后二人很快发展为情人关系。在举办2011年长治攀岩节活动期间，张保违反规定处理公务，致使1196万余元公款脱离政府财政监管，转入其情人宋利为法定代表人的由人民代表网改制后成立的黎源之声网络传媒科技股份有限公司账户，宋利使用大量虚假票据虚列攀岩节支出，将该款项中的550余万元据为己有，给国家造成550余万元损失。在建设长治市文化创意传媒产业园区期间，张保滥用职权干预国有企业三元煤业公司经营决策，致使黎源之声公司从三元煤业公司取得转股款、费用款共计1.2731亿元，宋某使用大量虚假票据虚列费用，给三元煤业公司造成经济损失7634万余元。

2012年底，宋利因遭遇网络举报而被查，2013年1月11日，宋利被山西省晋城市公安局刑事拘留，并于当年6月6日被逮捕，后羁押于晋城看守所。

2015年3月2日，晋城市中院以贪污罪，判处宋利死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

判决书称，2011年12月至2012年5月，宋利以合作办公司为名，采取提供假发票、私刻公章等非法手段，经上海鸣启文化传媒有限公司、天津丰达科技有限公司、天马神龙（北京）影视文化有限公司多次转账后，将黎源之声公司账户中的2360.37万元转入其实际控制的百思吉账户据为己有。

2012年9月宋利在其本人及百思吉、山西联众广告有限公司、中艺环视、睿见文化没有实际出资黎源之声的情况下，以退还股金和分红的名义，再次将黎源之声公司账户中的3150万元转入其本人的百思吉账户，将900万元转入联众广告账户，将200万元通过黎源之声子公司创思之光公司转入百思吉账户176.6万元，除百思吉实际出资207.8万元及分红款83.12万元外，宋将其余3935.68万元据为己有。

此外，2010年9月，黎源之声公司成立后，宋利安排财务人员列出虚假外聘人员名单，每月由出纳张燕从黎源之声财务提取5.3万元，现存入宋利工行卡，2011年8月至2012年8月，共计冒领63.6万元。

以上合计贪污6359.65万元。这其中，宋利用于在北京、厦门、香港、新加坡购买住房支出4396.26万元，用于香港证券投资理财820万元，用于其他收购职工持有黎源之声股份支出189万元。对此，晋城市中院执行局工作于6月19回应北京时间记者称，已将宋利名下住房、车辆、有价证券等财产查封冻结，目前正在组织拍卖，拍卖所得用于执行其贪污款项。

市长受贿30万元全给了情妇 称遭其色相俘虏

据公开报道，2012年2月，张保收受长治市政府原副秘书长宋建庭的一张“五爷祈福”的建设银行卡，内存人民币30万元。之后，张保在市委常委会上支持宋建庭职务调整，宋建庭当上了长治市畜牧兽医服务中心主任。2012年六七月份，张保把此卡送给了宋利。张保在供述中称：“我和宋利关系密切的时间有一年多，因为我没有答应她在长治搞房地产，这张30万元的卡给了她，在我潜意识当中是份对宋利的补偿。”法院查明，该卡内的30万元至当年年底已被宋利消费一空。记者发现，该卡金额正是张保唯一一笔被认定的受贿所得。

张保在案件侦查阶段写下的《检查（悔过书）》及证言中，称自己被宋利以“色相俘虏”，以“胁迫的手段利用”，回想起来“痛彻心扉，悔之不已”。

事实上，张保看中宋利的，不仅仅是色相，更包括其资源圈。而张保对宋利更看重的也是她的资源圈———张保落马后自我反省称，在与宋利接触中，看到和听到宋利与一些有身份的人交往，这些人并替她说话，感到她手眼通天，就想沾她的光。所以，对宋利在办事中出现的一些虚假行为，就轻描淡写地说说，迁就了。把领导正常安排、支持的工作，错误地当成讨好领导的机会，认为支持了宋利就讨好了领导。因此，利用手中的权力给她一路开绿灯。

责任编辑：余鹏飞