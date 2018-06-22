原标题：（法治）涉文物犯罪A级通缉令逃犯在浙江台州落网

新华社杭州6月22日电（记者马剑）浙江省台州市警方22日发布消息称，曾参与盗窃青海都兰古墓“血渭一号大墓”的涉文物犯罪A级通缉令在逃人员王某近日在台州市天台县落网，并于21日被青海都兰警方带回受审。

2017年11月，青海都兰古墓中最传奇的墓穴“血渭一号大墓”被盗，失窃文物达400余件。2018年3月，20余人组成的盗墓团伙被青海警方摧毁，被盗文物悉数追回，参与盗墓的王某却成了漏网之鱼。

3月20日，台州市天台县公安局接到青海警方的协查通报，称王某可能潜入台州。天台警方高度重视，对王某展开追查。6月10日，经过大量的外围侦查，天台警方获知王某3月潜逃到浙江后，躲进了台州市天台县、临海市、仙居县与绍兴市新昌县、金华市磐安县接壤的高山密林中，以帮人砍伐木头为业。

据警方介绍，王某具有较强的反侦查意识，从不在一个地方停留超过半个月，吃住都在山上，也不和家人联系。

6月11日，公安部发布A级悬赏通缉令，公开通缉第三批10名重大文物犯罪在逃人员，王某名列其中。经进一步侦查，警方得知王某近期极有可能再次潜逃。6月15日上午，警方兵分多路，对王某可能出现的各个地点进行蹲守。当天晚上，王某进入天台县城某村的一处民房。

6月16日凌晨，在制定了周密的抓捕方案后，警方封锁了进出民房的路口，翻过围墙破门进入室内，将准备跳楼逃跑的王某抓获。

审讯中，王某供认了参与挖掘盗窃古墓的犯罪事实。据其交代，他为了逃避警方的抓捕，本打算购买摩托车走乡道潜回老家，没想到在准备潜逃前被抓获。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222