原标题：（财经·监管发布）2017年证券期货市场有1072家机构存违法失信记录
新华社北京6月22日电（记者刘慧、刘玉龙）证监会22日通报2017年证券期货市场诚信情况。从违法失信主体情况看，2017年度存在违法失信记录的机构共1072家。
其中，上市公司相关责任主体355家、非上市公众公司相关责任主体117家、公司债券发行人57家、证券公司75家、基金管理公司27家、期货公司52家。
与此同时，2017年度存在违法失信记录的个人共1716人。
其中，上市公司相关人员927人、非上市公众公司相关人员77人、公司债券发行人相关人员24人，证券公司从业人员109人、基金管理公司从业人员60人、期货公司从业人员54人。
从违法失信行为情况看，市场违法失信行为中信息披露违法失信行为仍然高居首位，占比47.4%，内控管理违法失信行为占比21.5%，业务经营违法失信行为占比17.2%，市场交易违法失信行为占比13.6%。
证监会新闻发言人高莉表示，上市公司责任主体的违法失信行为主要是信息披露违法，这一定程度上说明信息披露违法失信行为既是上市公司监管的核心，也是市场违法失信的“高危区”。（完）
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