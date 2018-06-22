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张翊皓任贵州毕节副书记 此前担任遵义市委常委

张翊皓任贵州毕节副书记 此前担任遵义市委常委
2018年06月22日 19:15 中国经济网
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　　原标题：张翊皓任毕节市委副书记 此前担任遵义市委常委（图|简历）

　　经济日报-中国经济网毕节6月22日综合报道 据“动静贵州”消息，6月22日，毕节市委常委会（扩大）会议召开，宣布省委决定：张翊皓同志任中共毕节市委委员、常委、副书记。

　　据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，张翊皓，土家族，1964年10月出生，曾任沿河县委书记，2014年6月任遵义市委常委、仁怀市委书记。

　　张翊皓简历

　　张翊皓，男，土家族，1964年10月出生，贵州德江人，1988年1月加入中国共产党，1985年9月参加工作，贵州省委党校经济管理专业毕业，党校研究生学历。

　　1985.09--1990.09 贵州省德江县文新中学教师（期间：1986.09--1989.08 在铜仁师范专科学校中文系中文专业学习）

　　1990.09--1991.07 贵州省德江二中教师

　　1991.07--1992.01 贵州省德江县委办公室工作员

　　1992.01--1993.11 贵州省德江县委办公室科员

　　1993.11--1994.10 贵州省德江县委办公室秘书

　　1994.10--1996.01 贵州省德江县共和乡党委副书记

　　1996.01--1996.12 贵州省德江县共和乡党委副书记、乡长

　　1996.12--1998.02 贵州省德江县平原乡党委书记

　　1998.02--2001.04 贵州省德江县青龙镇党委书记

　　2001.04--2002.12 贵州省德江县委常委、政法委书记

　　2002.12--2006.09 贵州省德江县委副书记（2000.09--2003.01在贵州省委党校经济管理专业学习）

　　2006.09--2008.01 贵州省沿河县委副书记

　　2008.01--2011.09 贵州省沿河县委副书记、县长（2007.07--2010.06在贵州省委党校在职研究生班公共管理专业学习）

　　2011.09--2014.06 贵州省沿河县委书记

　　2014.06--2018.06 贵州省遵义市委常委、仁怀市委书记

　　2018.06-- 贵州省毕节市委副书记

责任编辑：刘德宾 SN222

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