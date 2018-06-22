最高法最高检高层同步有调整 这三人职位有改动

6月22日，最高法、最高检领导均有调整。

当天，十三届全国人大常委会第三次会议决定任命杨万明为最高法副院长、审判委员会委员、审判员；免去沈德咏的最高法副院长、审判委员会委员、审判员职务。

同时，十三届全国人大常委会第三次会议决定任命童建明为最高检副检察长、检察委员会委员，任命陈国庆为最高检副检察长。

公开简历显示，杨万明1961年1月出生，1986年4月加入中国共产党，研究生学历，毕业于吉林大学法律系。在最高法工作多年，历任最高人民法院刑一庭书记员、助理审判员，最高人民法院人民法院报社总编辑助理、副社长，最高人民法院刑一庭助理审判员、刑二庭审判员、刑二庭副庭长、办公厅副主任、刑四庭庭长、刑一庭庭长、审判委员会委员。

2016年1月，杨万明调任北京市高级人民法院党组书记、副院长、代院长，后任院长直至此番履新。

上述履历意味着，时隔两年，杨万明重回最高法，并出任副院长一职。

此番卸任的沈德咏1954年3月生，江西修水人，1977年12月参加工作，1972年5月加入中国共产党，中国政法大学研究生院刑事诉讼法学专业毕业，研究生学历，法学硕士学位。早年间曾在江西工作，担任过江西省高级人民法院副院长、江西省纪委副书记等职。

1998年，沈德咏离开江西，出任最高法党组成员、副院长、审判委员会委员。2006年调任上海市纪委书记。2008年重回最高法，出任最高法党组副书记（正部长级），后任最高法副院长。此番卸任前，其担任最高法常务副院长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，童建明此次被任命为最高检副检察长之前，已出任最高检党组成员。

公开简历显示，童建明1963年6月生，浙江淳安人，1985年11月入党，1986年8月参加工作，中国人民大学法律系刑法专业毕业，研究生学历，法学硕士学位，二级大检察官。曾在最高检工作多年，历任最高人民检察院办公厅副主任，最高人民检察院政治部副主任，最高人民检察院办公厅主任，最高人民检察院检察委员会委员、办公厅主任等职务。2009年9月任最高人民检察院检察委员会副部级专职委员。

2012年底，童建明离开最高检，调任任河北省人民检察院检察长候选人、党组书记，省委政法委员会委员。次年任河北省人民检察院检察长。2017年7月任河北省委常委、秘书长、省直机关工作委员会书记。

也就是说，跟杨万明相同，童建明也是二度回归，时隔六年后重回最高检。

陈国庆此前任最高人民检察院检察委员会副部级专职委员，1963年10月生，研究生学历，法学博士学位，二级大检察官。其一直在最高检工作，曾任最高人民检察院法律政策研究室二处副处长、处长、法律专题研究处处长、法律政策研究室副主任、法律政策研究室副主任（正厅级）、法律政策研究室主任、公诉厅厅长等职。

杨万明简历

杨万明，男，1961年1月出生，1986年4月加入中国共产党，研究生学历。

1979年至1983年，在吉林大学法律系学习

1983年至1992年，在最高人民法院刑一庭先后任书记员、助理审判员

1992年至2000年，在最高人民法院人民法院报社先后任总编辑助理、副社长

2000年至2005年，在最高人民法院先后任刑一庭助理审判员、刑二庭审判员、刑二庭副庭长、办公厅副主任

2005年至2016年，先后任最高人民法院刑四庭庭长、刑一庭庭长、审判委员会委员

2016年1月，任北京市高级人民法院党组书记、副院长（代院长）

2016年1月28日，当选北京市高级人民法院院长

2018年6月，最高法副院长。

童建明简历

童建明，男，汉族，1963年6月生，浙江淳安人，1985年11月入党，1986年8月参加工作，中国人民大学法律系刑法专业毕业，研究生学历，法学硕士学位，二级大检察官。

1980.09 中国人民大学法律系本科生、研究生

1986.08 最高人民检察院法纪检察厅、办公厅助检员

1991.04 最高人民检察院办公厅副处级干部、检察长办公室副主任、办公厅主任助理

1997.01 最高人民检察院办公厅副主任

2002.05 最高人民检察院政治部副主任

2005.03 最高人民检察院办公厅主任

2005.04 最高人民检察院检察委员会委员、办公厅主任

2009.09 最高人民检察院检察委员会副部级专职委员

2012.12 河北省人民检察院检察长候选人、党组书记，省委政法委员会委员

2013.01 河北省人民检察院副检察长、代理检察长、党组书记，省委政法委员会委员

2013.02 河北省人民检察院党组书记、检察长

2017.07 河北省委常委、秘书长、省直机关工作委员会书记

2018.06 最高检副检察长、党组成员。

陈国庆简历

陈国庆，男，汉族，1963年10月生，山西和顺人，1987年2月加入中国共产党，1991年7月参加工作，研究生学历，法学博士学位，二级大检察官。

曾任最高人民检察院法律政策研究室二处副处长、处长、法律专题研究处处长、法律政策研究室副主任、法律政策研究室副主任（正厅级）、法律政策研究室主任、公诉厅厅长。

2017年3月任最高人民检察院检察委员会副部级专职委员。

现任最高检副检察长。

责任编辑：余鹏飞