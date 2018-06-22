厅官仕途“不顺”奔“钱途” 称信组织不如信自己

原标题：仕途“不顺”奔“钱途”的重庆厅官

22日，重庆市纪委监委发布了重庆市潼南区政府原党组成员、副区长袁国圣案件警示录，题为《仕途“不顺”奔“钱途”》。

该份警示录还公布了袁国圣被“双开”的通报：经查，袁国圣违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼金；违反生活纪律；违反国家法律法规规定，违规办理虚假出生医学证明，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物。袁国圣受到开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在他的这份警示录中，带有一段袁国圣忏悔的视频。

“（违纪）应该是忘了初心吧。”他说，“忘了自己来自何方、应该到什么地方去。”

“工作以后，因为我来自农村嘛，当初也是比较质朴的、纯洁的一个青年，为了理想、为了父母的期望，在工作中也很上进、勤奋、敬业。因为工作比较勤奋，所以得到了组织的认可，也不断提到领导岗位去。”他在视频中说。

“工作以后，我也没有加强学习、没有进行自我锤炼，忘了自己的共产党员身份，渐渐迷失了自己，忘了我们的宗旨，把个人的利益看得太重，把个人的私心、个人的私念，凌驾于组织的要求之上，所以就一步一步的，在错误的道路上越走越远，迷失了自己，迷失了人生的方向。”他说，“我想这是我今天走到这一步的根本原因，怪自己。”

据公开资料，袁国圣生于1970年10月，四川西充人，曾任重庆渝隆资产经营集团董事长、总经理，2013年起援藏3年，任西藏昌都市类乌齐县委常务副书记、常务副县长，2016年7月调回重庆，任九龙坡区副厅级干部，2016年11月任潼南区副区长，半年后，2017年6月，袁国圣落马。

“2017年6月14日，我被重庆市纪委宣布立案审查！那一刻，我的政治生命画上了句号！我的人生被彻底改写！我从一个副厅级党员领导干部沦为被审查对象，沦为人人不耻的腐败分子，沦为被人唾弃的犯罪分子！”22日公布的忏悔录中，袁国圣如此回忆被查当日的感受。

他自称，早年在渝隆资产经营集团工作时，曾提醒自己切莫腐败。

“刚到渝隆集团工作时，针对当时全国频发的交通厅厅长受贿案，我曾反复告诫自己，要以这些案件为鉴，切莫掉进‘交通厅厅长魔咒’之中，切莫在油多的地方滑倒，要战胜人性的弱点，把握住自己的底线，不要让渝隆集团成为我的滑铁卢！”他说道。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，袁国圣在该集团任职的时间为2005年至2013年，曾长期担任董事长、总经理、党委书记。而据他自述，当初他是“带着情绪”去的：“当初组织上安排我到渝隆集团工作时，因为知道集团困难多、压力大，本不想去，去了也是带着情绪去工作。”

据公开资料，渝隆集团成立于2002年，为重庆市九龙坡区政府所属融资平台。在袁国圣到来后，该集团资产迅速扩大，从2005年的60亿，至2009年猛增至122亿。

重庆纪委对其此前的工作予以认可：他在渝隆集团担任党委书记、董事长期间，大刀阔斧进行改革，带领企业走出困境，成为在全国区级政府平台公司中发行10亿级债券的第一家；援藏工作期间，为当地争取到了大量的建设资金。

而袁国圣则自述，期间，他一直想要离开渝隆集团，并开始“怨恨组织不公”。

“后来要求离开集团的愿望没有得到满足时，乃至后来晋升副区长失败后，心里的天平开始失衡，认为老实人吃亏，怨恨组织‘不公’，为自己‘抱不平’，我逐渐不相信组织，觉得信组织不如信自己、信关系、信金钱，决定利用手中的权力为自己‘谋出路’。”他在忏悔录中说，“认为既然升不了官，那就开始发财，人生必须拥有一头。”

在此期间，袁国圣开始收受钱财、红包礼金，“利用自己手中的权力进行权钱交易。”

2012年，袁国圣调离的愿望再次落空，为了升迁，他报名援藏。

“2012年区县换届时，我以为自己能稳操胜券，当上副区长，结果未能如愿，就对组织心生不满。”“为了获得厅局级干部级别，2013年，我报名援藏，当作了自己职务升迁的跳板。”

2013年7月，袁国圣援藏工作，到西藏自治区昌都地区（现昌都市）类乌齐县，任县委常务副书记，后兼任常务副县长，升任副厅。2016年回到重庆后，在重庆九龙坡区工作5个月后，当年11月调任潼南区副区长。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，如愿以偿当上副区长后，袁国圣仍心怀不满。

“援藏回来后，组织安排我到潼南区任副区长。按理说，我应该感恩组织的培养和重用，但我不仅没有感激，反而心怀不满，认为自己刚从西藏边疆回来，又被安排到重庆的‘边疆’，援藏三年苦算白吃了。”他在忏悔录中说。

事实上，他口中的重庆“边疆”潼南区，位于重庆西北部，距离主城不到100公里。

不满之下，袁国圣刚刚到潼南区仅2个月，就收受了超过10万元的财物。

2017年1月，重庆市纪委开始查办袁国圣严重违纪案。纪委发现，该区有15名区管领导干部、1名企业负责人向袁国圣赠送了红包礼金，共计人民币8.3万元和20张价值共计2万元的提货卡。

据重庆市纪委通报，当时，该区15名干部分别以感谢关照、春节拜年、看病慰问等为由，在不同时间场合，向袁国圣赠送金额不等的红包礼金。此后，这15人分别被予以严重警告、行政记过、诫勉谈话、批评教育等处分。

“政事儿”注意到，在袁国圣当时的世界观、价值观中，金钱，是“仕途上升”的保障。

“我错误地认为，要在政治上更上层楼，必须要有雄厚的经济基础作保障，即使今后离开官场，也要及时利用手中权力积累雄厚的经济基础。”他在忏悔录中反思。

责任编辑：余鹏飞